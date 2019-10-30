少年瀏覽反華信息受罰　司馬南「自首」　稱「胡某進也經常瀏覽」

河北承德市一名15歲少年，因多次在網上瀏覽「反華」、「仇華」信息，遭公安機關和所在學校嚴肅批評教育。 事件在內地引起熱議，左派大V（意見領袖）、獨立學者司馬南稱，自己也經常瀏覽反華信息，又說「胡某進也經常瀏覽這些」。

司馬南（中）自稱與胡錫進是「好友」。（微博@孔慶東）

承德市雙橋公安分局早前在官方微博「雙橋公安網絡發言人」通報稱，15歲李姓男子因受其他「精日」分子蠱惑登錄「惡俗維基」，多次觀看刻意歪曲中國歷史，曲解國內外熱點新聞、事件的信息，遭到警方和所在學校的批評。

對此，司馬南在微博發文反問，「『多次瀏覽反華仇華信息』犯了什麼罪？你們準備抓多少人？並準備以同樣的方法教育多少人？通報多少人？公知攻擊我們的根本政治制度缺少炒作題材，你們在主動迎合？抑或是客觀上幫忙？」

司馬南表示，自己也「經常瀏覽反華仇華信息」，因為開展網絡意識形態鬥爭，「知己知彼」是必須的。他還指出，朋友「胡某進」瀏覽「海外反華仇華」信息比他還要經常，稱其經常深更半夜獨自瀏覽，字裏行間往往能看出一些門道，即刻生成妙筆文章。

司馬南所說的「胡某進」，可能指《環球時報》總編輯胡錫進，他之前曾在社交網絡上抱怨「翻牆難」。

司馬南還指出，朋友「胡某進」瀏覽「海外反華仇華」信息比他還要經常。（微博）

司馬南指責當地警方稱，你們這種「自黑式請賞」有枉法之嫌，有濫用政策之嫌，影響極壞。凜並批評轉發該消息的《吉林日報》稱，「主辦單位主管單位都寫着吉林省委，你們的做法，頗令親者痛而仇者快。」

截至目前，「雙橋公安網絡發言人」和《吉林日報》微博均已將上述消息刪除。