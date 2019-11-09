【醫德？】黑龍江醫院稱「沒床位」拒收　垂危產婦疑延誤治療身亡

黑龍江大慶市日前有一名自稱是死者丈夫的網民在網上爆料，控訴當地一間醫院竟以沒有床位為由拒絕接收羊水破裂、性命垂危的產婦，最終大量出血的產婦因延誤治療而不治身亡。 事件引起社會熱烈關注，大慶衛健委醫政醫管科相關負責人在回應傳媒查詢時指，目前相關部門已經介入調查此事，調查結果有待進一步公布。

據該名網民指，妻子劉某在10月30日獲大慶油田總醫院醫生檢查後發出入院通知書，但婦產科卻以沒有床位為由拒絕接收。該網民指，一度離開醫院的劉某情況開始惡化，「車後座上到處都是孕婦的血水」，返回醫院後亦持續呼吸急促、身下流血、頭痛、肚子痛等，但期間完全沒有任何醫護人員提供協助。

該網民表示，從獲醫生發出入院通知書，直至下午2時許被推進手術室，劉某在5小時內都沒有獲得醫護人員的協助，「那時候醫務室滿屋子都是醫生，任患者家尉怎麼在醫務室喊叫卻無人理會，他們好像是空氣」。劉某最終延醫數日後最終不治。

劉某的母親亦向內地傳媒表示，劉某死後有做解剖屍檢，其後就火化，但醫院至今仍未有公布劉某的致命具體原因，初生嬰兒則仍在醫院深切治療部留醫。劉某家屬認為，整個過程中，劉某都是因為醫生怠慢瀆職而被延誤治療，錯過最佳時機，希望醫院能作出合理解釋，並追究相關責任人的法律責任。

大慶油田總醫院是黑龍江西部地區規模最大的「三甲醫院」。（資料圖片）

據了解，大慶油田總醫院有數十年歷史，是黑龍江西部地區規模最大的「三甲醫院」（是中國對醫院按照《醫院分級管理辦法》實行「三級六等」的等級劃分中最高等級的醫院）。以2017年為例，醫院本部門診量達207萬人次，連續多年位居全省第一位。

（綜合報道）