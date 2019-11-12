山東警破獲「全能神」拘38人　指其洗腦鼓動信徒「詆毀黨和國家」

深圳羅湖早前發生一宗駭人聽聞的出租屋雪櫃藏屍案，有內地傳媒其後指一男兩女死者都是被中國官方定性為邪教的「全能神」信徒，案件排除他殺。 在山東青島，警方在周二（12日）宣布自破獲「全能神」特大犯罪集團，行動中搗破24個邪教場所，並抓獲38名骨幹成員。

據警方介紹，「全能神」邪教又稱為「東方閃電」、「實際神」，是邪教「呼喊派」骨幹成員趙維山於1991年創立。警方指，「全能神」冒用基督教名義，曲解《聖經》內容，編造歪理邪說，神化組織頭目趙維山及其情婦楊向彬，並宣稱楊向彬是「基督第二次化身在中國的女基督」。

警方查繳大量書籍。（微博）

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警方說，「全能神」邪教會以定期聚會、書寫心得體會等方式對信徒洗腦，「鼓動信徒撰寫詆毀黨和國家文章，炮製攻擊黨和國家視頻等違法犯罪活動」。「全能神」邪教體系複雜，分多級架構，人員以農村婦女及文化程度較低的人為主。為了逃避公安機關打擊，「全能神」設立數個「交通站」，由教徒擔任「交通員」，傳遞資訊均是單向聯繫，並使用SD卡、CF卡和紙條傳遞資訊，同時要求信徒之間聯繫不得使用手機。

警方指，「全能神」邪教通過反復洗腦，鼓動信徒奉獻財物、無償提供房屋，要求信徒離開家庭和親人，到指定場所從事邪教活動。「全能神」邪教的信徒在蠱惑下，由開始僅僅參加聚會，逐漸發展到四處拉人入教，最終變得沒有感情和親情，拋家棄子從事邪教活動。信徒更會被告知，反對他們從事「全能神」活動的親人都是「惡魔」，以致不少信徒離婚，有的還會變賣房產，帶著所有家當奉獻，與親人斷絕一切聯繫。

例如有城陽區有一名信徒在與丈夫離婚後，將離婚財產分割獲得的兩處房屋全部變賣，所得133萬元（人民幣．下同）賣房款全部奉獻給邪教組織。事實上，2016年底起近半年，「全能神」邪教把信徒的兩億多元「奉獻款」轉到了境，除用作境外邪教組織的日常開支，大部分都用在炮制攻擊中共和中國的文章和影片上，甚至在境外建有影片拍攝基地。

經過前期半年多時間的偵查，警方在本月1日採取行動，集結260多名警力，兵分兩多路抓獲38名「全能神」邪教的骨幹人員，查繳779本書籍、167冊內部刊物、346個移動存儲介質，以及現金34萬元現金及16部電腦。除了今次行動以外，青島警方自9月份開始的秋冬嚴打整治攻勢，至今已共抓獲108名「全能神」邪教疑犯，同時又通過教育讓大部份普通信徒回歸家庭生活。

（綜合報道）