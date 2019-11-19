抖音「高富帥」竟犯下近百宗竊案　曾4度入獄總刑期20年

開豪車、住別墅、戴名表，還會下廚做飯——湖南益陽市一名40歲官姓男子是短影片平台「抖音」上的「高富帥」，有4000多名追蹤者、4.5萬次讚好。 然而，官男在生活中卻頻繁盜竊，曾4次入獄，總刑期長達20年，近日因另一宗竊案再遭警方逮捕。

警方成立專案組調查一系列案件，判斷是同一人所為，及後在一次作案現場抓獲官男。（瀟湘晨報）

今年10月，益陽市警方接獲一宗盜竊案報案，受害者表示，家中遭遇竊賊，丟失兩部手機、2萬元現金和數條名煙，警方遂立案調查，經查閱資料、分析比對，發現自今年2月份以來，分局受理的多宗盜竊案偵查線索中，疑犯「雨夜、打傘、低頭、中等身材男子」的特徵多次出現，判斷這些案件極有可能是同一人所為。

經過1個多月的縝密偵查，11月12日凌晨，疑犯官男在資陽區某路口準備作案時，被蹲守警員當場抓獲。官男落網後，警員獲悉他是一名抖音網紅。

據悉，官男經常在抖音上記錄自己的「美好生活」，抖音上的他住豪宅，戴名表，穿名牌，開豪車，舉止溫文爾雅，衣着得體，偶爾還會下廚做飯，並喜歡分享積極向上的「心靈雞湯」。不過，官男經常在抖音上展示的林肯汽車（Lincoln），是他瘋狂盜竊財物後購買的，其豪宅則是朋友家。

警員介紹，官男前後因盜竊4次獲刑入獄，總刑期達20年，最近一次刑滿釋放是2018年12月。刑滿釋放後，官男民重操舊業，今年2月份以來共實施盜竊近100宗，涉案資金超過百萬元。目前，該案仍在進一步調查中。

（瀟湘晨報）