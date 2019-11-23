【全國首個】深圳推出直升機空中救援服務　每航時5萬元

深圳近日推出全國首個直升機空中救援服務，如果遇到病人病情危重、救護車無法及時到達等情況，深圳市民就可致電要求服務，費用是每航時5萬元人民幣。

據了解，首批加入上述「空中120」直升機緊急醫療救援網絡的醫院，分別是深圳市第二人民醫院、北京大學深圳醫院、中山大學附屬第七醫院等共八間醫院，全都擁有符合停飛條件的停機坪，且都具備良好綜合救治能力和應急處置能力。

如果遇到病人病情危重、救護車無法及時到達等情況，深圳市民就可致電要求服務，費用是每航時5萬元。（南方都市報）

深圳市航空醫療救援啟動及簽約儀式周五（22日）在深圳市急救中心舉行，據中心主任周強指，深圳市急救中心自2009年獨立運行後，已開始探索空中醫療救援，並於2012年首次組織隊伍開始參與空中救援應急聯動演練，之後每年亦有組織隊伍開展空中醫療救援演練。同時，中心亦有組織人員解相關政策，進行行業調研，並鼓勵和支持具備條件的醫院嘗試開展航空醫療救援。

提供直升機的航空公司是「東部通航」，公司董事長趙麒表示，航空醫療救援借助直升機速度快、機動靈活、覆蓋範圍廣的優點，大幅縮短院前急救空窗期，是提高救助效果的有效途徑。東部通航目前運營12架直升機，航空應急救援是核心業務。至於直升機的型號，就是被稱為「空中ICU」的空中巴士H135醫療直升機，有配備歐洲AAT航空醫療救援設備，本身在國際航空應急救援中已廣泛使用。

（綜合報道）