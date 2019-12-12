陝西通報歷史文化遺產保護失職案例　西漢薄太后陵被盜致文物損失

陜西紀委監委日前通報四宗在歷史文化遺產保護中失職失責的典型案例，失職失責的相關人員均受到處分，相關責任單位亦受到行政處罰。 四宗典型案例中，其中一宗涉及西漢薄太后陵被盜墓集團盜掘，相關單位被指多年來管護不力。

西安市西漢帝陵保護管理中心被指對西漢薄太后陵管護不力，造成遺址被盜掘。通報指，自2014年以後，西漢帝陵保護管理中心未認真安排對西漢薄太后陵的保護工作，管護制度缺失、日常巡查草率應付、群防力量薄弱。及至2016年9月，西漢薄太后陵陪葬坑被盜墓集團盜掘。案件最終雖獲公安機關偵破，成功追回多數文物，但仍有部分文物損毀、流失。

薄太后為漢高祖劉邦的侍妾，漢文帝的生母。

西漢薄太后陵陵區的鐵門無人看護。（網上圖片）

事實上，管理中心所屬霸陵管護部部長就已在2018年11月受黨內嚴重警告、政務記過處分，管理中心主任王京平則於2019年7月涉及其他違紀違法問題被併案處理，受開除黨籍、降低崗位等級處分。然而在2019年9月，西漢薄太后陵仍因保護工作失責失職而被盜掘。

至於另外三宗典型案例，則分別為榆林市榆靖公路建設破壞明長城遺址、秦鹹陽城遺址保護範圍和建設控制地帶內違法建設，以及商洛大雲寺保護範圍和建設控制地帶內違法施工。

對此，陜西省將進一步加強歷史文化遺產保護領域監督執紀問責，嚴肅查處歷史文化遺產保護領域違紀違法行為。

（新華社）