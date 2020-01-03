【私隱不保】疑國航內部員工所為　張杰韓紅等明星飛行紀錄被公開

微博上近日出現大量包含個人資料的內地明星演員的飛行紀錄，受害者有張杰、韓紅、周筆暢、張韶涵等人，其生日、國籍、行程、常旅客狀態等一覽無遺。 中國國航其後在官方微博上表示，已關注到相關情況，會反饋給相關部門儘快解決。

據了解，最初是知名航空博主「超側衛」發文，指名為「_若宸」的微博帳號，在2019年9月7日發布一則包含多張截圖的微博，公開張杰、韓紅、周筆暢、張韶涵等人的飛行記錄，有出生日期、座位號碼、常旅客狀態等個人資料。該則微博的發布地址顯示為南京祿口機場，截圖中都有「旅客資料，禁止外傳」的明顯提示。

名為「_若宸」的微博帳號，在2019年9月7日發布一則包含多張截圖的微博，公開張杰、韓紅、周筆暢、張韶涵等人的飛行記錄，有出生日期、座位號碼、常旅客狀態等個人資料。（上游新聞）

「超側衛」指，張杰等人相信是當天乘搭國航CA1561航班從北京飛往南京，「通過微博不僅能知道張杰、韓紅、周筆暢三人抵達南京了，而且他們還沒出機場你就已經知道他們坐在甚麼位置」。「超側衛」更稱，「_若宸」不止一次在微博上公開乘搭飛機的明星演員個人資料，井柏然、倪妮、鄧倫、白敬亭等人亦曾受害。

有民航業業內人士向內地傳媒解釋，相關截圖可能是通過國航在機上使用的資料查詢系統或內部軟件所得，「_若宸」可能是國航內部員工。事件曝光後，「_若宸」的微博賬號已經被刪除。

（上游新聞）