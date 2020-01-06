鄭州東火車站內設吸煙室被起訴　法院一審認定「不違法」惹議

位於河南鄭州的鄭州東站，因在站內各角落設置共4個吸煙室，早前遭北京律師殷清利起訴，殷指車站煙味瀰漫，不吸煙的旅客路過時會感不適。 近日，鄭州鐵路運輸法院作出一審民事判決，認為原告訴訟請求「缺乏事實根據和法律依據」，予以駁回。 不過，上述判決引發爭議，包括其忽略最新法律和規定，而是引用20多年前的規定，以及違反有關的國際公約。

圖為鄭州東站。（鄭州日報）

車站：設吸煙室保護健康

殷清利認為，鄭州東站未提供相應的保障旅客人身健康安全的服務，設置吸煙室違反2011年5月1日起實施的《公共場所衛生管理條例實施細則》。因此，殷清利將鄭州東站告上法庭，請求法院依法判令取消4個吸煙室，並拆除吸煙室內的煙具、智能感應點煙器。

鄭州東站則認為，殷清利是為提升自身知名度、宣傳自己而提起本案，有惡意訴訟之嫌；又指設置吸煙室完全符合法律規定，「具有現實必要性和合理性，不僅滿足了吸煙旅客的需求，同時更為重要的是保護了不吸煙旅客的人身健康。」

法院引22年前條例：應設置吸煙室

對此，鄭州鐵路運輸法院指出，原衛生部、原鐵道部等6部門於1997年發布的《關於在公共交通工具及其等候室禁止吸煙的規定》規定，「旅客等候室及運行時間較長的公共交通工具，可以指定吸煙的區域或設置有通風裝置的吸煙室」。

法院又指，原鐵道部1997年發布的《〈關於在公共交通工具及其等候室禁止吸煙的規定〉鐵路實施細則》規定「一等以上或大型建設規模的車站都應當在適當的位置設立吸煙室，吸煙處應通風換氣良好或安裝通風換氣裝置，以減少吸煙危害。」；1998年實施的《鄭州市公共場所禁止吸煙條例》規定「火車站、長途汽車站、飛機場的等候室和影劇院、體育館、大型商場應設置有明顯標誌的吸煙室（區）。」

圖為鄭州東站在站內設置的吸煙室。（紅星新聞）

內媒：恐違反國際公約

雖然法院不支持原告主張，認為鄭州東站設置吸煙室的行為「並不違反現行法律和地方法規的規定」，且鄭州東站採取管理措施防止煙霧擴散，「未對殷清利的身體健康造成損害」，但法院同時亦提出，鄭州東站應當充分利用現代技術手段，進一步加強對吸煙室的管理，避免煙霧擴散到候車大廳公共區域。

對於上述判決，殷清利指將提出上訴，認為法院列舉的規章、地方性法規等依據，均是20多年前的文件，但2011年實施的《公共場所衛生管理條例實施細則》已明確規定，室內公共場所禁止吸煙。

另外，內媒《澎湃新聞》就上述判決指出，《世界衛生組織煙草控制框架公約》明確規定，室內公共場所、工作場所和公共交通工具應全面禁煙，不設室內吸煙室或吸煙區。中國作為公約締約國，理應遵循煙草控制的相關規定。此外，2019年12月28日全國人大常委會通過的 《基本醫療衛生與健康促進法》明確規定：「國家採取措施，減少吸煙對公民健康的危害。」

（紅星新聞、澎湃新聞）