【武漢肺炎】專家：臨床上為嚴重急性呼吸系統綜合症　經治療可控

湖北武漢爆發「不明原因的病毒性肺炎」，經多日的調查後，病原體初步判定為「新型冠狀病毒」。 當地傳媒採訪作為醫療救治組專家的湖北省人民醫院呼吸科教授胡克，他指出患者主要的臨床表現多有發熱、乏力、咳嗽、少痰，部分人會隨病情進展出現呼吸困難等症狀。 但胡克強調，至今大多數患者的病情都屬於輕至中度，經治療後多可得到控制，仍然留院的患者亦大多數病情穩定。

胡克強調，至今大多數患者的病情都屬於輕至中度，經治療後多可得到控制。（資料圖片）

據武漢衛健委最新的通報，截至上周日（5日）全市共報告59宗病例，其中有8人已於周三（8日）治癒出院，未發現有明確的人傳人證據，未發現有醫務人員受感染，並已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合征（MERS）等呼吸道病原。

胡克指，該病的實驗室檢查結果顯示，其發病早期白紅球總數會正常或降低，淋巴細胞計數下降，部分患者會出現肝酶和肌酶水平升高，胸部的影像學檢查則顯示兩邊肺部會呈現霧面玻璃狀態並滲透出水等。

最初爆發「不明原因的病毒性肺炎」的華西海鮮批發市場。（資料圖片）

胡克又稱，通過對已收集到的患者資料進行分析，染病後的臨床表現是以肺炎為主的嚴重急性呼吸系統綜合症。90%的患者早期會有發熱，80%有乾咳，胸悶及氣促亦分別各有20%，另有約15%的患者會覺得呼吸困難，以及約80%的患者白紅球總數正常或降低。值得一提是，所有患者的胸部影像學都有肺炎表現。

（武漢晚報）