【武漢肺炎】一文睇清：何謂「冠狀病毒」　為何會出現新型病毒

湖北武漢爆發「不明原因的病毒性肺炎」，專家組在周四（9日）宣布，病原體初步判定為「新型冠狀病毒」。 中國醫學科學院醫學生物研究所的專家向內地傳媒解釋，「沙士」病毒及中東呼吸綜合症病毒雖然已發生變異，但分類上都屬於冠狀病毒，至於「新型冠狀病毒」是否如同外界所講是一種「類沙士」的病毒，則目前尚未清楚。

冠狀病毒本身在自然界廣泛存在，屬於RNA病毒。（路透社）

至今共發現六種可感染人類冠狀病毒

專家指，冠狀病毒本身在自然界廣泛存在，屬於RNA病毒，一般是呼吸道的病原體，其引起的呼吸道感染並不太嚴重，一般情況下甚至不會超過流感。嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）由已變異的冠狀病毒引起，雖然與嚴格傳統概念中對冠狀病毒的描述並不完全、絕對一致，但分類上仍是屬於冠狀病毒。

迄今為止，除了武漢的「新型冠狀病毒」外，全球共發現有六種可感染人類的冠狀病毒，包括常見的229E、NL63、OC43和HKU1，通常會引起輕度或中度的上呼吸道疾病，例如感冒，有時亦會引起肺炎或支氣管炎等下呼吸道疾病，在心肺疾病患者、免疫力低下人群、嬰兒和老年人中較為常見。

SARS及MERS則會引起較為嚴重的症狀，前者通常包括有發熱、畏寒和身體疼痛，甚至發展成為肺炎，病死率約有9.6%；後者的症狀通常包括發熱、咳嗽和呼吸急促，甚至發展為肺炎，病死率高達34.4%。

SARS病毒的玻璃雕塑。（路透社）

理論上新型病毒會愈來愈多

專家認為，之所以會出現新型病毒，與動物之間、人類與動物之間的互動有較大變化有關。過去生物界中各物種之間的相互作用不多，形成較為穩定的病毒和特定宿主之間的關系，病毒感染範圍受局限，感染譜較窄。但隨着人類和動物還有自然界的環境變化，病毒可能會在一定情況下在不同的物種之間傳播，例如在人類和動物、不同動物之間傳播。

動物之間、人類與動物之間的互動有較大變化，導致新型病毒不斷出現。（路透社）

病毒在傳播過程中，假如遇到全新品種的宿主，假如宿主有自身的免疫機制，病毒成長後自行適應宿主的環境，就會衍生出新型病毒，再向外就能在新物種之間傳播，是故理論上今後出現新型病毒的情況會愈來愈多。