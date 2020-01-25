【武漢肺炎】鍾南山指已有藥物作臨床治療　網傳亦受感染官方闢謠

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，目前在廣州大學附屬第一醫院工作的國家衛健委高級別專家組組長鍾南山受訪時透露，目前已有幾種藥物準備用於臨床治療，「已經確認是安全的，但具體療效還需進一步觀察。」 另一方面，網上有傳言指奔走於防疫前線的鍾南山亦受感染，其所屬的呼吸疾病國家重點實驗室辦公室在回覆傳媒查詢時澄清只是謠言，將會考慮發聲明闢謠。

鍾南山目前正在廣州大學附屬第一醫院工作。（廣州日報）

據《廣州日報》報道，鍾南山指到目前為止，新型冠狀病毒肺炎疫情在全國還不算「暴發」，並未出現明顯的連鎖反應，「只要控制住這個就好辦。」對於廣州的防疫措施，鍾南山讚揚廣州政府「走在了全國前面，這很好」，已在衛生、交通、機場、海關等部門加強針對性健康監測，各個客運站、地鐵站啟動體溫檢測，又制定公共交通工具防控工作指引，並對來自湖北的反向人口流動進行排查。但鍾南山強調仍然不可掉以輕心，仍然要非常小心，「因為誰都不敢保證不會出來一個超級傳播者。」

鍾南山稱，目前最有效的防控手段就是「早發現早隔離」，「發現了，就隔離！只要新型冠狀病毒感染者及時被隔離，後期病人就會少很多」，盡可能減少傳播，傳播的病人愈少，出現「超級傳播者」的幾率就減少。

鍾南山的身體健康備受外界關注。（廣州日報）

至於治療進展，在廣州醫科大學附屬第一醫院工作的鍾南山表示，廣州各大醫院將會把血效樣本的數據共享，「對於患者血液裏病毒載量的發展規律、細胞因子等等，我們都需要有第一手資料」，尤其患者呼吸道內的病毒載量情況，「把這些問題都弄明白了，很多東西就能夠搞清楚」。鍾南山更提到，目前已有幾種藥物準備用於臨床治療，確認是安全，但具體療效還需進一步觀察。

（綜合報道）