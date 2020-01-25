【武漢肺炎】武漢擬半個月內再建「雷神山醫院」　增加1300張床位

新型冠狀病毒肺炎重災區湖北武漢，當局日前決定參照2003年沙士期間北京「小湯山」模式，選址蔡甸區知音湖武漢職工療養院附近，六天內建成一間專門收治新型冠狀病毒肺炎患者的板房形式醫院「武漢火神山醫院」，可提供1000張床位。 惟疫情持續擴散，武漢市防疫指揮部在周六（25日）下午表示，決定半個內再建一間「武漢雷神山醫院」，新增1300張床位。

工人正加緊建設火神山醫院。（中新社）

據內地傳媒報道，火神山醫院及雷神山醫院，建築及設計單位是在北京小湯山醫院建築圖紙的基礎上，針對目前的選址和疫情特點改善設計，北京小湯山醫院的設計者，中國機械工業集團中元國際工程公司醫療首席總建築師黃錫璆直言，「沒想到小湯山醫院的圖紙還能再用一次，雖然我們不希望它再被使用。」

報道指，火神山醫院的選址距離漢口火車站車程約40分鐘，靠近後官湖濕地公園，遠離鬧市區，人口密度相對較低。黃錫璆認為，此類應急醫院的選址，市政系統成熟、交通便利、周邊人口稀少是最需要考慮的三點，「傳染病醫院更需要關注供電保障、排水、排氣安全和對周邊居民的影響。」

黃錫璆又提到，如同北京小湯山醫院一樣，新建兩間醫院也將採用中軸對稱的魚骨狀布局，由於是標準化、模板化作業，故可根據需要不斷延伸擴建。以火神山醫院為例，其將由多個H型模板排列而成，沿中軸線布置辦公區域和醫護人員通道，每個中心模板負責4個護理單元。每個護理單元內安置兩排病房，患者從病房外周進出病區。醫護人員從中軸核心，經層層更衣和衛生通過區進入病房，以作檢查、治療和看護。

火神山醫院及雷神山醫院將採用中軸對稱的魚骨狀布局。（新京報）

報道指，此種功能性結構能夠嚴格控制空氣的潔淨等級，切實保障醫護人員衛生安全，同時有效展開醫療救治工作。而根據選址地形和現場已有設施，模板排列數量和每個護理單元的長度都可以進行調整。

（新京報）