【高比拜仁墜機亡】多次訪華球迷眾多　內地網民震驚哀慟

退役NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant，內地譯科比‧布萊恩特）突然墜機去世，震憾了成千上萬的中國NBA球迷，相關話題佔據微博話題榜及熱搜榜，標籤為「科比去世」的帖子的閱讀量更高達近28億次。

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媒體分析高比拜仁不幸遇難觸動了這麼多中國人的原因時指，進入新世紀，NBA賽事在中國已經實現常規賽和季後賽的全面直播，而非原來的只直播總決賽和全明星賽。2002年，姚明以狀元身份加盟火箭隊，NBA在中國的影響力空前高漲。高比拜仁的崛起恰逢中國觀眾人數爆棚之時，他具有的統治力且飄逸的球風給姚明時代的籃球迷打下根深蒂固的烙印。

1998年，高比拜仁第一次到中國舉辦籃球訓練營；此後在2001年，他又一次造訪中國，進行商業推廣活動。自此以後，在2006-2015的9年期間，高比拜仁每年都到中國，每次訪華期間的萬人空巷，讓美媒《露天看台體育》覺得瘋狂至極：「1.5萬名球迷從早晨9點一直等到下午4點，有的球迷甚至熱淚盈眶，親吻乘坐車輛的車窗。在歐洲，球迷會認出高比拜仁，然後就沒然後了，但中國不一樣。」報道曾稱，中國愛高比拜仁，高比拜仁也愛中國，把中國稱為「家之外的家」（home away from home）。

高比拜仁的球衣與球鞋在中國同樣是絕對的暢銷品。NBA中文網報道稱，從2007年起，高比拜仁的球衣連續四年銷量最高，2012年，又重回銷量榜首。他退役前的2015年，球衣銷量僅次於金州勇士的明星後衛史提芬居里。

2015年美媒《外交政策》雜誌評選的影響中美關係50人名單中，高比拜仁成為唯一上榜的體育界人士。《外交政策》稱，高比拜仁是NBA內最像駐華大使的人物。2019年，高比拜仁擔任中國男籃世界杯全球推廣大使，他捧著獎杯為中國加油同時調侃美國的畫面可能是留給中國球迷最後的禮物。

截至今日（27日）下午近4時，與高比拜仁相關的關鍵詞佔據微博熱搜榜，其中「科比直升機失事原因」的搜尋次數多達180多萬，排行第三，「NBA」的搜尋次數達150多萬，排行第5。而在微博話題榜上，標籤為「科比去世」的帖子的閱讀量更高達近28億次，佔據榜首。

高比拜仁乘坐的直升機在美國時間1月26日的上午，墜毀於洛杉磯縣卡拉巴薩斯（Calabasas）一座山坡上。（Reuters）

網民熱議：

「希望不是真的，他真的是我初中時候沒日沒夜打籃球的動力，每天晚上7點打到10點回家，周末必看湖人隊的比賽回放。」

「太震驚，太難過了……他是多少男孩的青春啊！」

「我還有機會見到凌晨四點的洛杉磯，但是沒有機會見到你了，永遠的黑曼巴。」

「2020全是不好的消息，這是怎麼了？這到底怎麼了？」

「請不要有人覺得外國明星去世登上熱搜是崇洋媚外，疫情很重要，但是很多人的偶像突然去世也是對於他們來說很難過的事情。」

（綜合報道）