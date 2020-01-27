【高比拜仁墜機亡】Kobe的中國情緣：NBA開闢中國市場領路人

世事難料，人生無常。退役NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant，內地譯科比‧布萊恩特）在加州一宗直升機墜毀事故中不幸遇難，年僅41歲。高比拜仁13歲的二女兒吉安娜（Gianna）也在墜機事故中喪生。 很多中國網友聽到這個消息後紛紛表示哀悼與不捨。這位籃球巨星與中國有着很深的情緣。

高比拜仁是美國國家籃球總會（NBA）開闢中國市場的領路人。1998年，高比拜仁第一次赴中國，親眼目睹了「中國人對於籃球的喜愛」（高比拜仁語）。但高比拜仁說，他不會因為在中國的高人氣就擴大球鞋的生產線，自己不願意那麼「功利」，把熱愛變成盈利。他說，希望自己在中國市場的根基，是一些真實的情感。

據不完全統計，高比拜仁以球員身份到中國訪問和比賽至少11次，每次所到之處都是萬人空巷，讓高比拜仁深深感受「中國人對於高比拜仁的喜愛」。他到過10多個中國城市，包括北京、上海、廣州、深圳、長沙、成都、長春等。高比拜仁在中國登長城，在酒店與影星章子怡合影，與阿里巴巴創始人馬雲展開一席長談，與歌星周杰倫聯手拍廣告……都堪稱高比拜仁中國行中的有趣瞬間。

早在2008年，高比拜仁就把中國稱為第二故鄉。「我感覺就像到了第二故鄉一樣，感覺很好，我在這裏得到很多支持，離開史達普斯中心（Staples Center），仍然有家的感覺。這裏的人們張開雙臂歡迎我，這是一種動力。」

另外，高比拜仁也曾稱中國為家之外的家（home away from home）。他曾說：「每當我來到中國，都能看到球迷對比賽的熱情和對我的喜愛，這讓我感受到了家的温暖，好像在家裏一樣，因為這讓我想起了小時候。」

在高比拜仁的職業生涯裏，華裔球員多次出現在他的身邊。2008年，孫悦加盟洛杉磯湖人隊，儘管出場時間不多，孫悦卻與高比拜仁結下了友誼。孫悦之外，林書豪曾與高比拜仁在湖人隊搭檔，多次與高比拜仁聯手搭檔後場。

與高比拜仁交手次數最多的是姚明。關於姚明，高比拜仁曾說：「他在中國提高了NBA的知名度。有時候NBA就像是兄弟會似的，我遇到易建聯或者姚明的時候，或者其他NBA的球員，都去擁抱他們，因為你知道，他們的感覺跟你一樣的，雖然我們為不同的國家隊效力，我們還是有一種兄弟感情。」

可能是受高比拜仁經常到中國的影響，他的二女兒Gianna對中文產生濃厚的興趣。高比拜仁曾說：「我的女兒Gianna是一位中文高手，她在學校舉辦的活動上背誦中國古詩，她就是我的中文老師。有一次她對我說：『爸爸，我在學習中文，等你再去中國時我也要去，我要給你當中文翻譯。』」可惜，Gianna的願望永遠無法實現了。

高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，13歲次女Gianna亦罹難。（Twitter影片截圖）

2015年美國著名的《外交政策》雜誌評選的影響中美關係50人名單中，高比拜仁是唯一上榜的體育界人士。《外交政策》稱，高比拜仁是NBA聯盟內最像駐華大使的人物。每年休賽期的中國之旅人山人海，呼喚「高比拜仁」的聲音震耳欲聾。

2019年10月1日，高比拜仁專門發文為中國慶生：「70歲生日快樂，中國！感謝你總是歡迎我來到這個迷人的國家！你的學習和進步精神每天都激勵着我！我愛你，中國！」

就在幾天前，高比拜仁曾經在微博上錄製了一段影片，向中國球迷送上新春祝福。高比拜仁在影片中這樣說道：「新年快樂，我親愛的中國朋友們，感謝過去一年裏對我的支持，你們通過自己的努力，讓我看到了你們身上的激情和專注……」

命運如此殘酷，誰能想道，幾天後，高比拜仁就這離開了我們。