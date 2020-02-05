【武漢肺炎】義烏為返工返崗人員提供4萬免費床位　作隔離用途

即將到來的「三返」（返崗、返工、返學）高峰，將對新型肺炎疫情防控帶來新一輪挑戰。 4日（周二），義烏市發布第12號令稱，將提供全市4萬張床位，供經批准的企業和單位接納返工返崗需隔離人員使用（含市場經營戶），吃住費用由政府承擔。

義烏市是浙江省轄縣級市，由金華市代管，由於義烏是商貿之城，外來務工人員流量大，疫情防控措施嚴峻。據金華市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，2月4日，金華新增新型肺炎確診病例4例。金華累計報告新型肺炎確診病例44例，義烏佔14例。

義烏市冠狀病毒肺炎防控指揮部4日發布第12號令稱，全市疫情防控必需、保障城市運行和企業生產必需、群眾生活必需、重點項目建設施工以及其他涉及重要國計民生的相關企業，即日起正常開工開業。

指令強調，申請復工的企業必須成立主要負責人牽頭的疫情防控領導小組和工作專班，制訂疫情防控和復工方案，並報行業主管部門備案，建立疫情自控機制，每日監督檢查並及時報告。對於未制定防疫工作方案、未開展開工前人員排查、未組織消毒安全檢查企業、未經審核報備企業，嚴禁復工生產。對不認真開展防疫工作而造成疫情擴散的企業，依法嚴肅追究責任。

（中國新聞網）