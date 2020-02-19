【武漢肺炎】內地網上授課易觸敏感詞　生物課直播兩秒被封稱涉黃

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地不少地方都推遲開學日期，同時老師紛紛為學生進行網絡授課。 惟據自媒體《象甲書店》發文指出，由於當局在互聯網上設置的敏感詞極多，各大學校的網絡授課或者網絡直播授課，雖然都是使用教育部核定的教學內容，但仍都遭遇不同程度被屏蔽、直播間被封禁的尷尬局面，生物課、政治課、歷史課等盡數中招，甚至有學校進行網上升旗儀式亦被封。

疫情嚴峻下，內地不少地方都推遲開學日期，老師紛紛為學生進行網絡授課。（中新社）

文章指，首當其衝就是醫學生理課，多個人體器官的名稱成為網絡敏感詞，甚至有一位醫學護理學系的老師抱怨，嘗試在QQ上講課，結果兩秒後就被封禁，原因竟然是涉黃；生物課同樣是重災區之一，例如浙江溫州瑞安中學的高二生物課直播間被封禁，同樣是因為涉嫌傳播淫穢色情訊息。

文章又指，政治課及歷史課亦不能幸免。有網民稱抖音上有一位政治課老師直播授課，結果因為內容涉及政治話題，直播間被封禁。有歷史課老師更稱，歷史課近代史後的內容要小心，而且語文課中魯迅的文章也盡量要避開。文章稱，目前看來只有體育課不會涉及到敏感內容。

學生在家中接受網絡授課。（中新社）

文章批評，內地互聯網充斥舉報及敏感詞，充斥要故意為之的錯別字，難以正常溝通和交流，「更可怕的是，我們已經逐漸適應了這種有病的互聯網，用愈來愈多的暗語和隱喻指代來做交流，把遭受封號刪帖屏蔽封禁當成了日常」。

（綜合報道）