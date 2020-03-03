【新冠肺炎】復工數據造假？內媒：有企業為達標空轉機器長開冷氣

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，但全國多地都陸續推行復工。 惟據內地傳媒引述多地企業及政府基層公職人員反映，稱復工的數據有弄虛作假。 河北滄州的政府會要求企業名義上復工，但實際上復工不復產；浙江杭州、溫州等地由於以用電量作考核，結果就有企業全天空轉機器或長開冷氣以達標。

據《財新網》引述浙江杭州某街道的工作人員透露，2月29日起中央層檢查組將以街道用電量來考核復工率，合格指標是1月29日企業用電量達到1月8日用電量的75%，3月10日企業用電指標更要達1月8日用量的90%以上，「為達到上述目標，部分工業企業被要求全天開機器，辦公企業被要求全天開空調電腦」。

報道稱有辦公企業為使用電量達標，會長開冷氣以提升復工率。（中新社）

報道稱，杭州某園區兩三天前的真實復工率僅有40%，遠達不到考核目標要求的75%，再加上遠程辦公等因素，實際用電量還要再打折扣。報道又指，企業甘心白白浪費電力電費，一方面是疫情期間工業用電有減免政策，更重要的是與浪費些微電費相比，企業更怕得罪政府。

義烏和溫州有兩間製造企業亦稱，負責與企業對接的街道工作人員均需要完成用電量指標，認為空轉機器是極有可能發生，「確實企業會有壓力，面對這麼多領導的關心支持，總不能不開機器」，否則將「天天面對領導的服務和支持。」溫州一間企業更透露，由於政府下達的用電量指標約為疫情前的一半，為此「空調一直開。」

值得一提是，浙江是內地推進復工復產的指標省份之一，此前國家發改委秘書長叢亮曾表示，全國規模以上工業企業復工率逐步提高，其中浙江復工率超過90%，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西超過70%。浙江省政府副秘書長陳廣勝亦在2月24日時稱，全省規上工業企業復工率為98.6%，限上服務業企業復工率為95.6%，出口1000萬美元以上的重點外貿企業復工率為99.3%，省重點項目復工率為99.8%。

浙江是內地推進復工復產的指標省份之一。（中新社）

報道續指，浙江多地以用電量審核復工情況，河北河北滄州泊頭市就選擇「復工不復產」。滄州是以機械鑄造、汽車模具、環保設備為主的製造產業帶。報道引述當地一間規模以上製造企業負責人直言，當地復工數據不實，大量企業「被復工」，「我們已經被上報為已復工狀態，但當地政府由於不願承擔風險，在政策執行上依然禁止工廠真正復工，政府提倡復工復產，我們復工了，但根本沒復產。」負責人更稱，為配合上級檢查，即便沒有復工，政府會要求虛報復工員工的資料，並通知工人如接到檢查電話後需配合圓謊，回答已復工。

對此，泊頭政府回覆指截止目前泊頭地區全部228間規上企業均已復工，此前企業被登記為復工但未實際上復工的原因，可能是如果企業已經開始研發或生產安全準備等工作，即便沒有正式開始生產也可能被視為已復工。泊頭政府稱，企業復工是採用報備制，但復工之前需要由政府工作人員驗收防疫工作。

（財新網）