【新冠肺炎】疫情致全國至少近8000場演出取消　票房損失逾10億元

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，原本被中國業內人士認為是演出「大年」的2020年， 1月及2月許多演出已相繼取消，3月份更有近8000場演出取消，導致票房損失超過10億元（人民幣．下同）。

據中國演出行業協會近日發布的文章指出，早在2019年底，2020年初場地的爭搶已呈現白熱化。北京的天橋藝術中心、北京凱迪拉克中心，上海的梅賽德斯奔馳文化中心等場地都已經無法預定，種種迹象足可預見2020年的火熱開局。文章更引述業內人士透露，一方面原因是2020年農曆新年較早，演出全年開局也相應提前，另一方面是2月場地的使用時間較往年增加不少。

北京凱迪拉克中心等場地的演出受疫情影響要取消或延期。（中新社）

惟由於疫情使一切急轉直下，1月及2月的演出相繼取消，3月隨後亦成為取消和延期的第二波高峰。2月上旬已有藝術機構相繼發出演出取消和延期的通知，例如2月10日起，上海大劇院陸續發布兩輪演出取消公告，共涉及3月份8台29場，內容涵蓋音樂會、舞劇、話劇和音樂劇；2月19日，上海東方藝術中心也決定取消3月所有演出及文化活動，共計24台27場。

此外，備受市場關注的大型演唱會項目，亦不斷出動變動通告。例如從2月到5月，劉德華的「《My love》世界巡迴演唱會」取消15場，延期9場；作為「中日文化體育交流推進年」親善大使的日本組合ARASHI嵐，也宣布原定於4月舉行的北京鳥巢演唱會取消；蔡依林2月在深圳和上海，3月在寧波、南京、成都、武漢以及4月在天津的演唱會均延期。

蔡依林4月在天津的演唱會延期。（微博）

文章稱，據不完全統計，中國20多省區市有近8000場次演出在3月份被取消或延期，導致票房損失超過10億元。但文章特別提到一點，許多優質演藝項目的強大票房號召力，並未因變動而消散。據最新數據顯示，超過800多場被延期的演出中，平均66%的粉絲沒有退票而是選擇保留訂單，對於一線藝人演唱會的訂單保留率更有75%。

（中國演出行業協會）