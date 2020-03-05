【新冠肺炎】武漢封城愛滋感染者拿藥難：即使斷藥也不願表明身份

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。在重災區武漢，一些愛滋病毒（HIV）感染者藥物用盡難以出門買藥，又為避免曝光感染身份，而不願意向身邊人求助，最終可能遭受斷藥危機，對治療帶來嚴重影響，甚至有生命危險。

據澎湃新聞報道，武漢愛滋病防治公益機構「為先社工」的負責人黃億表示，愛滋感染者必須每日服藥來抑制體內病毒數，「一旦斷藥，就會病毒反彈、免疫力下降，感染（其他疾病）風險大大增加。」武漢「封城」後，他接到很多愛滋感染者的求助。這些感染者因為缺乏通行證，無法到定點醫院領藥，面臨斷藥風險。不少愛滋感染者不向社區或村委會求助幫忙拿藥，是因為即使斷藥，也不想表明自己的身份。

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2月19日，聯合國愛滋病規劃署聯合中國的愛滋病公益組織進行一項調查。結果顯示，32.6%的愛滋感染者由於封城管制，在「未來幾日」內有可能斷藥；48.6%表示，不知道從何處收集下一次的藥物。

黃億表示，湖北有兩萬多名愛滋感染者，人們的偏見讓他們即使斷藥也想隱瞞自己的身份。「為先社工」另一位工作人員肖超觀察到，愛滋感染者的這種「病恥感」在老年人身上格外明顯，再加上不熟悉網絡，斷藥可能性更高。一位56歲的愛滋感染者為了到醫院拿藥，甚至連夜走了近10個小時的路。

據悉，為了幫助這些愛滋感染者，「為先社工」的義工會在醫院幫忙領藥，等待時間甚至超過8小時，然後開車將藥送去郵寄。然而，2月25日下午，送藥車因沒有通行證在漢江一橋被攔下，義工們被質問了近半小時。翌日，義工們沒有再開車，而是騎單車將前一天未郵寄的藥品送去郵寄。

愛滋感染者需要每日服用抗病毒藥物。（路透社）

不過，由於攔車的事被義工發布在微博，並引發熱議，官方部門主動聯絡了黃億。2月26日，黃億表示，他們拿到了通行證。在相關部門的指導下，當天中午，他向武昌區民政局提交申請，下午5時半，義工們終於拿到了夢寐以求的通行證，可以繼續開車寄送藥品了。

據悉，截至3月2日，「為先社工」為741名愛滋感染者郵寄了超過6300瓶藥物，但僅武漢金銀潭一家醫院登記的愛滋感染者就有3000人，他們每天則最多可為65人寄送，也因此，愛滋感染者在封城期間的拿藥問題依然待解。

（澎湃新聞）