【新冠肺炎】專家：激素治療加重脾臟淋巴結受損　免疫功能難恢復

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，北京支援武漢醫療隊周四（5日）在武漢協和醫院西院區舉行京漢兩地遠程重症病例討論，交流重症患者救治和醫院感染工作經驗。 國家衛健委專家組成員，北京地壇醫院感染科主任醫生蔣榮猛特別提到激素治療，指有患者的脾臟和淋巴結已是「一片荒涼、寸草不生」，此種情況仍要使用激素治療，會導致患者的免疫功能沒有辦法恢復，提醒使用激素治療時千萬要小心。

蔣榮猛稱，新型冠狀病毒總括而言會損害人體的免疫系統和肺部共兩方面，其他器官的損害基本都是繼發性缺氧引起。（中新社）

蔣榮猛指出，新冠肺炎是一個「自限性疾病」，沒有有效抗病毒藥物，反而有很多抗病毒藥物會在臨床上引起很多副作用，因此應以不損害患者為先，盡可能考慮患者的副作用、能不能耐受等問題。對於激素治療，蔣榮猛稱，新型冠狀病毒總括而言會損害人體的免疫系統和肺部共兩方面，其他器官的損害基本都是繼發性缺氧引起，「從一些病案看出，病人的脾臟和淋巴結『一片荒涼、寸草不生』，在這種情況下還用激素的話，病人的免疫功能是沒辦法恢復，使用激素千萬要小心。」

據了解，所謂「自限性疾病」即該病可分為三期，分別是潛伏期、進展期和康復期。一般身體健康的人即使沒有接受治療，症狀有可能也會消失，免疫系統是可以戰勝病毒，且不會對身體造成永久傷害或導致慢性感染，痊癒後病毒亦不會在體內長期存活。

蔣榮猛亦有提到患者痊癒出院後「復陽」的問題，指咽拭子檢測出現陰性只是假象。（中新社）

蔣榮猛亦有提到患者痊癒出院後「復陽」的問題，指有許多重症患者病逝後，肺泡、巨噬細胞中仍然有大量的病毒，「這也能解釋很多病人在出院的時候病毒『復陽』的情況，我們認為是病毒沒有完全清除，咽拭子檢測出現陰性只是假象，肺裏仍然有病毒，這對於我們的防控工作會帶來新的挑戰。」

（澎湃迎聞）