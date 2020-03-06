【新冠肺炎】危重患者肺部報告：表面呈古銅色肉眼可見彌漫性充血

深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）、國家感染性疾病臨床醫學研究中心的研究團隊日前發布「新型冠狀病毒肺炎危重癥患者的臨床病理分析」的研究報告初稿，對一名新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）危重症患者，在進行肺部移植手術後，活體檢查其原本整個肺部。 研究結果顯示，飽受病毒入侵攻擊的肺部，表面已呈現古銅色，並有彌漫性充血或部分出血壞死。

據了解，該名患者年約66歲，沒有其他基礎疾病，只有8年高血壓病史，心功能良好。患者自1月4日從湖北武漢返回深圳後，出現高熱和咳嗽症狀，胸部X光檢查後發現左右肺亮度增加、多發陰影。患者被確診為危重症及有嚴重急性呼吸窘迫綜合症（ARDS），併發呼吸衰竭，醫生其後就為其進行肺部移植手術。

研究團隊在P3實驗室對該患者的肺部病理組織進行固定、脫水、石蠟包埋、組織切片、特殊組織化學染色等。報告稱，整個肺部表面呈現古銅色，肉眼可見彌漫性充血，多為點狀出血，部分出血壞死。報告特別提到，出血壞死主要發生在肺右下葉、中葉和上葉的外邊緣，支氣管被粘液和出血滲出物覆蓋，切面有嚴重的充血和出血改變。

至於肺部組織病理學的表現，則為大量的肺間質纖維化伴部分透明變性，肺出血性梗死。同時有小血管增生，血管壁增厚，管腔狹窄閉塞。此外，肺部中炎症細胞間質浸潤，包括淋巴細胞、漿細胞和單核細胞，以及經Masson染色證實肺間質纖維化，但未見其他細菌、真菌感染。

報告指出，沙士（SARS）的肺病理學方面，此前的發現是會有局部出血壞死、肺泡炎和支氣管炎、肺泡上皮細胞脫屑等病變。實際上，今次的研究報告結果，亦顯示有肺泡水腫伴出血、細支氣管炎、肺泡炎伴上皮細胞炎性損傷等。在顯微鏡下更觀察有大量肺間質纖維化、管壁增厚、管腔狹窄和閉塞發生較多。研究團隊推測，上述情況可能就是導致危重症患者出現嚴重呼吸衰竭。

此外，報告觀察到發現出血性壞死主要存在於右肺外緣，反映第一可能是重症患者死亡的主要原因之一，第二是新冠肺炎的主要病變可能首先起源於此。

（綜合報道）