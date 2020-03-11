【新冠肺炎】貴州男失憶30年　看疫情新聞突想起身世　尋回83歲母

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，浙江一名失憶了30年的朱姓男子近日看到一段關於疫情的電視新聞片後，突然記起自己的家鄉在貴州，最終更在民警的幫助下找到了親人。

朱家明（右2）失憶30年，竟然通過一段電視新聞片想起了自己的身世。（浙江麗水公安供圖）

綜合內媒報道，1990年，27歲的朱家明從貴州赤水市前往福建務工，在工地打工期間，他不慎傷到腦部，喪失部分記憶，無法想起自己來自哪裏。此外，朱家明當初帶著出門的身份證也丟失了，他一度連自己叫甚麼名字都不記得。

為了謀生，朱家明輾轉於各個工地打工，一直漂泊在外居無定所。直至2003年，朱家明在打工期間認識了從浙江來的雷麗珍夫妻，這對夫妻好心收留了他，並在2015年將他帶到浙江麗水雲和縣一同生活。

朱家明在電視上看到一篇關於貴州的疫情新聞，想起了自己的家鄉就在貴州赤水。（影片截圖）

朱家明後來在受訪時表示，因為記憶受損，他依稀只記得家鄉地名中有一個「水」字。及至今年2月底，朱家明偶然在電視上看到一篇關於貴州的疫情新聞，在熟悉的畫面和聲音刺激下，讓他想起自己的家鄉應該在貴州省赤水市。

2月28日，朱家明在雷麗珍夫妻陪同下，來到雲和公安局城南派出所尋求幫助。根據朱家明提供的信息，民警對其身份進行了核實，但在仔細排查後卻發現查無此人。

民警初步判斷，因朱家明多年在外未回，戶口可能早就被注銷了。後來 雲和縣民警聯繫到貴州赤水市的民警，對方經過信息查詢，發現多年前當地長江村的確有一個名叫朱家明的村民，多年未回家被報人口失蹤。經仔細核實確認，那個被報失蹤的村民就是朱家明。

朱家明透過視訊通話看到了83歲的母親。（浙江麗水公安供圖）

上周六（7日），57歲的朱家明透過視訊通話，看到家中83歲的母親和4個兄弟姊妹，大家都激動落淚。只可惜朱家明父親已於18年前離世，未能見到團聚的一刻。朱家明告訴母親，「等疫情結束後，辦理好戶口就立即回家」。

（遼沈晚報／錢江晚報／澎湃新聞）