【新冠肺炎】工作時被客貨車從後撞倒　廣東援鄂醫療隊員王爍殉職

廣東省衛健委周六（14日）對外發布，廣東支援湖北荊州醫療隊隊員王爍在周五（13日）傍晚，正在走訪查看社區疫情防控工作時，被一輛急速行駛的客貨車從後撞倒，經搶救後證實不治，因公殉職。

據內地傳媒報道，王爍現年36歲，是廣東支援湖北荊州醫療隊員、廣東省職業病防治院主管醫生，同時亦是國家流行病學調查排查及巡回督導隊員。客貨車司機黃某涉嫌交交通肇事犯罪，目前已被警方控制。

王爍（左二）是廣東省職業病防治院第二批援鄂醫療隊員之一。（網上圖片）

報道提到，王爍是在上月17日跟隨廣東省職業病防治院第二批援鄂隊伍來到湖北荊州。廣東省職業病防治院曾發文評價王爍，讚揚他及其同事是在抗疫前線的「疫線偵察兵」，致力追尋病毒的蛛絲馬跡。

值得一提是，廣東支援湖北荊州醫療隊前方指揮部上月23日曾廣東省職業病防治院發出感謝函，稱「你們派出的醫務人員以嚴謹的作風、精湛的醫術和高尚的醫德，贏得了荊州市委、市政府的高度肯定和人民的交口稱讚」。王爍所在的疾控系統駐荊州市防控小分隊，本月初亦被國家表彰，獲得「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」的稱號。

王爍（右二）在防疫前線工作。（微博）

對於王爍的情況，中成央指導組成員、國家衛生健康委副主任于學軍已率團趕赴荊州，與有關方面商議妥善處理善後工作，並代表組長孫春蘭看望慰問當地的其他外地支援荊州醫療隊員。中央指導組對王爍的殉職表示沉痛哀悼，向家屬表示慰問。此外，廣東省委及省政府、湖北省主要領導亦高度重視，分別作出批示及表示深切哀悼。

（綜合報道）