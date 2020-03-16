【新冠肺炎】內媒：針對涉疫情欺詐　微信處理違規公眾號4300餘個

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地不少網民都在微信朋友圈看到過各類販賣口罩、醫療器械的廣告。微信於15日（周日）表示，目前已經對近期平台上存在的售賣野生動物、哄抬物價、詐騙等違法違規行為的個人帳號、公眾號、小程序進行了批量處理。據內媒梳理，微信針對涉及口罩欺詐、疫情詐捐欺詐等違規行為，共處理違規公眾號4300餘個。

微信表示，從1月至3月15日，微信共計對3200餘個發布違禁品售賣信息的微信帳號進行處罰；對1800餘個發布違禁品售賣信息的微信群進行處罰；對1000餘個發布違禁品售賣信息的鏈接進行封禁處罰。違禁品售賣信息包括野生動物、違規藥品、醫療器械、個人隱私等。

而據內媒《南方都市報》梳理，自1月20日至3月15日，微信針對涉及口罩欺詐、疫情詐捐欺詐等違規行為，共處理違規公眾號4300餘個，小程序400餘個。從1月起，已處理違規貸款公眾號1000餘個，小程序30餘個；處理家電維修欺詐類公眾號1300餘個；售賣假貨相關公眾號800餘個。

近日微信還對5名利用微信銷售假冒口罩的違法人員分別提起民事訴訟，要求其公開賠禮道歉並各索賠100萬元人民幣。

騰訊方面解釋稱，經過對用戶投訴線索的研判，微信發現一些不法分子利用朋友圈發布某知名品牌口罩的仿冒品信息，依托微信品牌維權平台，微信與該口罩品牌的權利人對接，確認這5名違法人員銷售的口罩均為假冒偽劣商品。據悉，深圳市南山區法院已正式受理此系列案件。

（《南方都市報》旗下微信公眾號「深圳大件事」）