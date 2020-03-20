【新冠肺炎】中國外賣騎手登《時代》封面　獲讚有「非凡使命感」

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，美媒《時代》雜誌（TIME）3月19日一期以疫情百態作為封面主題，6位來自不同國家、擁有不同職業的普通市民因為參與跟抗擊疫情相關的事件而成為封面人物。來自北京的32歲外賣員高治曉作為唯一華人面孔登上封面。

疫情期間辛勤工作的外賣員高治曉成為新一期《時代》雜誌封面人物之一。（TIME）

內地外賣員揸電單車不斷穿梭於城市街道，被叫做「騎手」。《時代》雜誌在提到高治曉時寫道，「如果沒有這群在危險中挺身而出的外賣騎手們，很多家庭會捱餓，病人也無法得到賴以生存的物資供給。」

《時代》雜誌對高治曉的介紹語為：高治曉，32歲，北京。自從中國爆發疫情以來，送貨司機高治曉必須接受健康檢查，每天花20分鐘為自己的摩托車和衣服消毒，然後才能上路。他尚未感染病毒，但每天都會面臨健康風險。

《時代》雜誌稱讚騎手有「非凡的使命感」，指出疫情爆發也讓外賣騎手在公眾心中的地位不斷提高，得到更多理解和尊重。高治曉認為，作為一名普通的騎手，自己只是在疫情期間做了一些普通的事情，幫助到了一些需要的人，更開心的是看到全社會愈來愈認可騎手的工作和付出。

實際上，內地政府也對外賣員群體給予官方認可。2月23日，國新辦在武漢舉行第三場新聞發佈會，期間邀請了一名外賣員吳輝講述抗疫故事。吳輝當時表示，疫情期間外賣騎手們的工作被賦予了新的意義，他們成了維繫城市運轉的擺渡人。兩日後（2月25日），中國人力資源和社會保障部將外賣騎手，即「網約配送員」納入了官方國家職業大典。

除了高治曉以外，登上本期《時代》雜誌封面的另外5人，有2人來自美國，其他人來自伊朗、英國和意大利。當中有人是確診新冠肺炎的患者，有人是患者的家屬，也有人是急症室醫生。《時代》將他們列為封面人物的原因，是希望讀者能看到，新冠肺炎病毒是如何迫使世界各地的普通人去適應新的現實生活。

（綜合報道）