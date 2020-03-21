【新冠肺炎】廣西女出院31天後「復陽」　期間搭火車到廣州等地

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。內媒報道，一名廣西女子2月10日治癒出院後，3月12日、14日兩度複檢呈陽性，引起網民關注。

3月20日，一份南寧市疾病預防控制中心「新冠肺炎復陽病例密切接觸者協查的函」在網上傳播。內容顯示，南寧確診病例26歲黃姓女子，1月30日確診後在醫院治療，2月10日治癒出院後經集中隔離14天，於2月25日返回百色，3月12日（出院31天後）複檢陽性，14日再次覆核陽性。

一份南寧市疾病預防控制中心「新冠肺炎復陽病例密切接觸者協查的函」在網上傳播。（紅星新聞）

文中還稱，黃女在百色期間曾於3月11日晚上10時左右外出，有2名百色籍密切接觸者，請百色疾控中心做好密切接觸者的追蹤和管理工作。

前往廣州火車上有密切接觸者

對此，百色市疾控中心工作人員向傳媒證實，確有收到復陽病例相關文件，但具體情況不便答覆，而有關部門正在調查該文件是如何洩露出去。百色市政府工作人員則說，黃某確在治癒出院一個月後複檢陽性，目前她在南寧市一家醫院隔離治療，相關接觸人員正在排查。「她在過了兩個14天後複檢陽性，至於是甚麼原因呈陽性，目前我們也不清楚。」

南寧市防疫指揮部更透露，黃女還曾在3月初坐火車前往廣州，火車上有一名南寧籍密切接觸者，該名密切接觸者目前在廣州，由當地政府對其追蹤隔離。

新冠肺炎疫情持續，內地出現多宗患者出院後「復陽」情況。（資料圖片）

專家：建議「復陽」且有症狀者回診

近日，廣東、湖北等地出現多宗新冠肺炎患者出院後核酸檢測「復陽」的情況。3月20日，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強在國務院聯防聯控機制記者會上表示，已注意到情況，對於新冠肺炎和出院患者的轉歸（註：病情演變）目前還在研究中，還需要進一步深入研究才能掌握它的特點和規律。

他透露，目前總體來看，「復陽」比例很低，尚未發現復陽病例造成再傳播的報告。他還提示，對於這部份人群，觀察隔離還是非常重要，如果出現復陽，且有症狀、有臨床表現，建議到定點醫院及時進行診治。

（紅星新聞）