新冠肺炎丨對學校謊稱在家　深圳女大生遊遍13國　回國發燒被隔離

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續。深圳一名女大生小郭趁寒假及因疫情推遲開學，在1月20日即瞞着父母展開13國旅程，還向學校謊報自己在家。直到疫情已在海外蔓延的3月3日，她終於返抵國門，卻在入境時被測出發燒，隨後被要求隔離。 事件傳上網後，登上微博熱搜榜首，小郭的做法遭到網民痛罵。但她喊冤道，自己出國時並不知道已發生疫情，又強調對於這趟旅行不感到後悔。

據報道，小郭是深圳某大學應用外語學院學生。1月20日，她瞞着父母，獨自出遊歐洲13國，分別是土耳其、塞爾維亞、法國、摩洛哥、西班牙、瑞士、冰島、挪威、匈牙利、斯洛伐克、奧地利、梵蒂岡、意大利。

經香港入境珠海被隔離

3月3日，小郭從羅馬飛到香港，再從香港到珠海口岸，入境時3次測量體溫都是37.3攝氏度，隨即被送往珠海的醫院隔離。此後，她多次核酸檢測結果均呈陰性，3月18日出院回到惠州，並繼續在當地隔離點隔離至今。

小郭坦承，她曾在1月23日向學校提交所在地資料時，謊稱自己在家。事發後，由於違反其學校的疫情防控規定，她被校方給予記過處分，而她也完全接受學校的處罰決定，但強調行前並不知已發生疫情，對於這次旅行也不感到後悔。

小郭：父母引以為傲 花費來自兼職

至於為何出國旅行不告訴父母，她表示，是怕他們擔心，但父母知道後也沒有反對，「我家人比較開明，而且我媽知道我一個人出國旅行後還挺以我為傲的。」她也說，2月16日學校打電話到家中時，其母就表示女兒在國外。那時，家人和部份朋友也都知道她在國外的消息。

小郭表示，自己4次核酸檢測都為陰性，兩次肺部電腦斷層掃描（CT）都顯示沒有感染新冠肺炎。她又強調自己出國所花費的3萬元人民幣（約合3.3萬港元），都是自己平時打工兼職賺的錢，「每個周末我會抽16個小時去當家教，有時也會幫別人買東西賺點代購費」。她還在微博上詳細列出自己此次行程的安排和花費清單，希望得到網民理解。

她又說，隔離期間她通過手機看到網民斥責她的言論，覺得很難過、憤怒到失眠，「有很多個晚上到凌晨5、6點才入睡」，護士還怕她想不開，把窗戶關緊，半夜經常來查房。但她也表示，雖然對這些言論無奈，但還是選擇放寬心態。「我覺得自己還是很幸運，在罵聲中也看到了很多欣賞我、鼓勵我的人，得到了許多陌生人的支持。」

（綜合報道）