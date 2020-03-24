【新冠肺炎】掛橫額稱慶祝美日疫情捱批　瀋陽粥店店長遭公安行拘

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，遼寧瀋陽市日前有一間粥店掛出橫額，「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風與長長久久」。此舉遭到外界猛烈批評，涉事店主惠某某後來已被公司解僱。瀋陽市和平區委宣傳部周二（24日）則透露，惠某某目前已被公安機關行政拘留。

橫額上寫上「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風與長長久久」。（微博）

涉事的「楊媽媽粥店」，其總公司法代人表楊海英周二發聲明稱，位於瀋陽太原街的分店，店長惠某某為招攬顧客，在周日（22日）下午6時許，在未經公司同意的情況下，擅自在店門外懸掛上述不當內容的橫額。及至7時30分左右，警方接報到場後立即責令撤下額幅，同時對惠某某進行批評教育，並將其帶至公安機關調查。

聲明還稱，該公司決定立即與惠某某解除勞動合同，對此事產生的不良社會影響深表歉意。

周二下午，瀋陽市和平區委宣傳部有關負責人透露，惠某某已被公安機關行政拘留。對於此事的調查結果，太原街派出所民警稱暫時不便透露。

內媒引述一名曾在楊媽媽粥店工作的廚師介紹，店長惠某某年齡30多歲，擔任該分店店長有近5年時間，「他原來也代管過其他分店，後來又回到了太原街店做店長。」粥店另一分店的工作人員則透露，太原街分店已暫停營業，何時恢復暫不清楚。

（南方都市報）