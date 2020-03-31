外交部：「GENG Shuang 耿爽」屬冒充　耿爽尚未開通Twitter帳號

中國外交部目前共有兩男一女三位發言人，分別是華春瑩、趙立堅及耿爽，前兩者均擁有經過認證的社交平台Twitter的帳號。 Twitter近日就出現一個以耿爽之名的帳號「GENG Shuang 耿爽」，曾多次發表中國立場的帖文，受到不少網民的關注。 不過，外交部軍控司日前就在官方微博上確認，指耿爽現時尚未開通Twitter帳號。

據了解，「GENG Shuang 耿爽」與華春瑩、趙立堅的官方帳號相當類似，名稱顯示方式都是漢字拼音在前，中文在後。此外，「GENG Shuang 耿爽」更如同趙立堅的Twitter帳號一般，首頁照片有「武漢加油」四個字。唯一分別就是，「GENG Shuang 耿爽」並沒有Twitter官方的藍剔認證標記。

外交部軍控司在官方微博上指耿爽尚未開通Twitter帳號。（微博）

不過，由於「GENG Shuang 耿爽」近來的帖文，尤其與新型冠狀病毒肺炎疫情的表態，均與中國的官方立場相近，故有不少網民仍然認定，「GENG Shuang 耿爽」就是耿爽的官方Twitter帳號，最高峰時期更有萬多人追蹤。

但據外交部軍控司表示，經向相關部門核實，耿爽並尚未開通Twitter帳號。換言之，「GENG Shuang 耿爽」是他人冒充，其目前亦已被停用。

（綜合報道）