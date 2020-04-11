【新冠肺炎】出版日記遭斥抹黑中國　方方：日記和國家間沒有張力

湖北武漢8日結束了長達76天的「封城」，而武漢作家方方在封城期間寫下的生活日記日前被翻譯成英文，在亞馬遜官網開始預售。對於日記在海外出版，有內地網民認為這是「抹黑」中國抗疫工作，為「給反華勢力遞子彈」，甚至有言論稱她「賣國」。 對此，方方日前接受內地新媒體訪問稱，覺得在國外出書就是賣國，這種想法很幼稚；她強調，自己的書和國家之間「沒有張力」，只是如實記錄武漢的情況。她又指，現在有一些極左人士對她進行攻擊，「幾乎跟文革時差不多了」。

方方表示，此次日記出版得到了她的授權。不過，她強調，並不是像網上某些人說的那樣，是事先約稿才寫日記，自己開始並非有意識寫「日記」，僅僅是記錄自己的想法，只不過後來一天天寫下來，才開始被人稱為「封城日記」。

方方日記英文版已經開始預售。（網絡圖片）

方方說，此次翻譯日記的白睿文（Michael Berry，美國翻譯家）2月17日主動聯系她，提出要翻譯她的日記，雖然一開始她並未答應，但之後隨著越來越多出版社表示願意出版，她最終改變想法，同意了由白進行翻譯，之後又將全球版權授權給了代理人。

「在國外出書就是賣國」想法很幼稚

方方說，日記的英文翻譯白睿文和德文翻譯是阿克曼都是對中國非常友好的人。不過，她也表示，現在的銷售商在促銷，或許會有「言論走偏」的問題。

方方說，她在同意出版這本書時，就跟白睿文說過，這本書的所有稿費都會捐出來，幫助一些應該幫助的人，白睿文、代理人也都表示要捐一些錢出來幫助武漢。方方說，不要覺得在國外出書就是賣國，這種想法很幼稚。

方方日記的翻譯者，美國翻譯家白睿文（Michael Berry）。（網絡圖片）

因極左人士叫罵，國內出版社不敢出書

方方又表示，日記本來就應該在國內先出版，只不過，國外和國內的出版過程不一樣，國外有預售過程。方方又表示，對於她在國外出版日記，有人對她進行批評，這樣的說法是「故意要把大家帶到溝裏去」。她說，有人認為她給外國人起訴中國送彈藥之類，「這樣弱智的說法，居然這麽多人相信」。

她說，國內本來有十多家出版社想要出版此書，但是因為極左人士的叫罵，目前所有國內出版社都不敢出了。方方強調，真正對中國別有用心的人，對任何材料都可以刻意利用，不能因為有人利用，中國人就不出書了。

方方說，自己寫日記以來，一波一波地被攻擊，「無非是有人綁架國家利益對我進行要挾而已」。方方說，自己跟國家之間沒有張力，她的書只會給國家以幫助，讀者讀了她的書，會明明白白地看到中國抗疫成功的經驗。

方方日記的德文版也已經出現。（網絡圖片）

「如果連我都不能容，人人都會害怕」

方方指，她的書裡沒有謠言，全是真實的。她又說，自己多次在網上受到人身攻擊、個人信息泄露，是「網管們」放縱這些網絡暴力。方方說，自己的記錄很溫和，如果連她都不能容，人人都會害怕。

她說，現在內地網絡上「幾乎跟文革時差不多了」，而這個裂縫根本就是人為制造出來的，彌合這一裂縫，需要大家學習常識。只要有常識，這些裂縫根本沒有存在的可能。

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