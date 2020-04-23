內地官方公布申請研究文件　中華白海豚被列「藥用海洋動物資源」

中國科學技術部管理的國家自然科學基金委員會，近日被發現所發布的文件中，提到要「進一步開展北部灣特色藥用海洋動物功效成分的分子機制研究」。 文件更列明是中華白海豚、中華鱟等，是「北部灣特色藥用海洋動物資源」。 據內地傳媒報道，文件曝光後，當中涉及中華白海豚的相關內容現已被刪除。

文件將中華白海豚、中華鱟等列為「北部灣特色藥用海洋動物資源」。（封面新聞）

提及中華白海豚藥用研究的文件，名為《國家自然科學基金區域創新發展聯合基金2020年度項目指南（第二批）》。文件的第37頁第二段列明，「針對白海豚、中華鱟等北部灣特色藥用海洋動物資源，開展其繁育、增養殖及抗逆性狀分子機制研究，為保護和可持續利用北部灣特色珍稀藥用海洋動物資源提供技術支撐。進一步開展北部灣特色藥用海洋動物功效成分的分子機制研究，為高效、安全、可持續的高值化開發北部灣特色藥用海洋動物資源提供技術支撐。

報道指出，內地傳媒於周二（21日）上午8時許，登入國家自然科學基金委員會的官網查詢，該份文件及其附件中，對於中華白海豚的「藥用研究」表述仍然存在。但當內地傳媒記者致電國家自然科學基金委員會進一步求證，獲項目處工作人員回覆稱「會記下問題報告領導」後，文件中有關的表述已被刪除。

中華白海豚又被稱為「水上大熊貓」，是國家一級保護動物。中華白海豚分布於西太平洋、印度洋，並常見中國國東海，在香港水域等地偶然亦可見到。據現有資料估算，全球野生中華白海豚的數量可能不足兩萬隻，其中中國約有4000多隻。

（封面新聞）