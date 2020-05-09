江蘇灌南縣「銀彈」扶持律師業　公務員離職後轉行獎勵三萬元

江蘇連雲港灌南縣為扶持該縣的律師業發展，近日發布一項獎勵辦法，提出由縣財政供養的公職人員，辭職後可不受辭職就業回避期的限制，轉行成為執業律師，並且會有3萬元（人民幣．下同）的獎勵。 灌南縣相關負責人解釋，此舉是要提高當地律師服務業的水平，故縣政府及司法局會管轄範圍內，全力掃清禁止就業限制障礙，除了法檢系統的人員外，公職人員辭職成為律師都不受限制。

灌南縣是江蘇省執業律師人數最少的地方，現時僅有兩間律師事務所共22名執業律師。（資料圖片）

該份名為《灌南縣律師業發展獎勵扶持辦法》的文件，提出多項措施扶持當地律師業發展，包括縣內律師事務所能夠吸引外地戶籍律師前來執業的，或外地律師事務所到縣內開設分所，都會給予一次性的現金獎勵，並給予生活補助。同時，對新設立的律師事務所，亦會有相應的扶持政策。

此外，為鼓勵縣內在職幹部職工參加國家法律職業資格考試，取得法律職業資格證、取得公職律師及公司律師工作證的人員，會給予一次性5000元的獎勵；支持財政供養公職人員辭職後成為執業律師，他們將不受辭職就業回避期限的限制，並給予3萬元獎勵。不過，領取獎勵金的公職人員，事後要在縣內從事執業律師期限不得少於5年。

灌南縣的在職幹部職工參加國家法律職業資格考試並取得資格，可獲一次性的獎勵5000元。（中新社）

灌南縣相關部門負責人指，灌南縣是江蘇省執業律師人數最少的地方，現時僅有兩間律師事務所共22名執業律師，平均收入水平為每年30萬元左右。負責人指，省司法廳在2017年的調研座談時提出，力爭要在兩三年內，實現每個縣域律師達到50人以上或者縣域律師萬人占比達到萬分之一的目標，「要達到這一要求，唯有出台激勵政策才能達到預期目標。」負責人又稱，新政策相比較初稿而言，補貼數額有略為調整降低，希望政策能夠促進法律服務市場，提高當地律師服務業水平，以及提升服務市場經濟及依法行政的能力。

（澎湃新聞）