突顯鄭州二七塔「莊嚴肅穆」　官方要求周邊一20層大廈拆至6層

河南鄭州的「二七大罷工紀念塔」（二七塔）建於1971年，地處「二七廣場」，為紀念發生於1923年2月7日的二七大罷工而修建，為當地地標式建築。 當地官方近日表示，為突顯二七塔的「莊嚴肅穆」，周邊建築高度控制在28至30米，附近一棟20層大廈因而被要求拆至6層，7至20樓將被拆除。

二七塔建於1971年，為紀念發生於1923年2月7日的二七大罷工而修建，是當地地標式建築。（）

鄭州市二七區區委宣傳部17日表示，按照鄭州市委市政府「全面改、減少拆、加快建」的工作原則，將二七廣場回歸復原其政治性、紀念性廣場的原貌，同時為突顯二七塔的莊嚴肅穆，形成清晰的廣場界面，將二七廣場周邊建築高度控制在28至30米，烘託二七塔，二七廣場周邊形成高度、立面、色彩等輪廓風貌一致，且匹配國家中心城市地位的精神家園。

在這要求下，位於二七塔附近、20層高的友誼大廈被要求拆走7至20層，僅保留1至6層。

河南首家麥當勞所在地

據知，友誼大廈建於1999年，最初僅有6層高，2002年才宣布加建至20層，2004年落成，主要為商業用途。河南首家麥當勞就是於2000年在友誼大廈開業。

另據《大河報》介紹，二七塔建於1971年，紀念發生於1923年2月7日的二七京漢鐵路工人大罷工，屬鋼筋混凝土結構，是中國建築獨特的仿古聯體雙塔。全高63米，共14層。鐘樓上高矗一枚紅五星。塔內陳列有二七大罷工的各種歷史文物、圖片、文字資料。

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