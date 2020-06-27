港人內地建大麻論壇教種植知識設交易渠道　版主會員等20人被判刑

最高人民檢察院在周六（27日）公布推進毒品犯罪檢察治理的典型案例，其中一宗是利用互聯網論壇進行毒品犯罪的「雲販毒」。 不法分子在一個互聯網論壇上提供大量大麻種植知識及交易渠道，最終7名「版主」控以非法利用信息網絡罪，分別被判處有期徒到1年9個月至2年3個月不等。 此外，論壇的13名會員亦犯販賣毒品罪，被判處有期徒刑1年3個月至4年6個月不等。

警方在辦案時查獲的部分大麻。（中國禁毒報）

據了解，涉事互聯網論壇名為「園丁丁」，是近年來內地規模最大的大麻論壇。「園丁丁」需要獲得邀論碼才能登錄，會員人數超過1500人。「園丁丁」設有大麻品種、種子、種植等10個分區38個版塊，內容涵蓋大麻種植及大麻種子、種植用具、吸食工具、大麻買賣，為國內大麻吸食人群提供種植、交易渠道，是製販大麻的源頭組織。

法院認定，7名論壇版主利用網絡發布大量種植大麻等製毒、販毒違法犯罪資訊，為他人實施毒品犯罪創造條件，也產生製毒、販毒的實際後果，社會危害性大，情節嚴重，構成非法利用信息網絡罪。至於13名論壇會員則通過論壇學習種植經驗、購買種子和設備，種植大麻並銷售或者通過論壇直接購買大麻並尋找下家銷售，構成販賣毒品罪。

「園丁丁」的版主及會員等20人被判刑。（紹興檢察院）

值得一提是，「園丁丁」的站長張某是香港人，有多年吸食大麻的經驗，一直以來混跡在「飛行中國」、「中國農夫」等大麻論壇（現已被查封），擔任該些論壇的版主。張某積累大量與大麻有關的資源和人脈，其後就在2014年10月建立「園丁丁」。彼時正值「飛行中國」等老牌大麻論壇被打擊，張某趁機為「園丁丁」大量宣傳，吸引會員加入，使「園丁丁」在大麻圈子裏一下子聲名鵲起。張某以收取注冊費、廣告費和安排大麻種子「團購」來牟取暴利。張某至今仍然在逃。

（綜合報道）