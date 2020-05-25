【兩會2020】內地「新基建」技術人才缺口大　月薪過萬成熱門行業

全國兩會正在北京召開，在今年的政府工作報告中，首次出現了「新基建」概念——「加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網路，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級」。 有內地招聘網站的報告則指出，今年年底新基建技術人才缺口將達到417萬人，該領域平均月薪在1萬至1.6萬元（人民幣．下同）。

國務院總理李克強在政府工作報告中首次提及「新基建」。（路透社）

何為「新基建」？

據介紹，基建是指鐵路、公路、機場等傳統基礎設施，「新基建」則是指新型基礎設施建設。在國家發改委明確新基建範圍之前，社會上流行的是「七大領域說」： 5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。

及至今年4月20日，發改委給出權威說法，指新型基礎設施主要包括三方面內容：

一是信息基礎設施，主要是指基於新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。 二是融合基礎設施，主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。 三是創新基礎設施，主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研製的具有公益屬性的基礎設施，比如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

截至今年3月底，內地已經建成19.8萬個5G基站，預計年內建設50萬個5G基站的目標可順利完成。（中新社）

「新基建」規模有多大？

雖然「新基建」在今年才首次寫入政府工作報告，但早在2018年12月的中央經濟工作會議公報上，「新基建」已首次出現在了官方文件上。

據內地證券公司「海通證券」預計，新基建2020年投資3萬億元，未來五年直接投資10萬億元、帶動投資17.1萬億元。以5G網絡建設為例，中國信息通信研究院近日也指出，到2025年5G網絡投資累計將達1.2萬億元。而5G網絡建設還將有助於培育繁榮的互聯網經濟、人工智能、數字經濟等新技術產業，間接帶動數十萬億元的經濟總產出。

今年兩會期間，有人大代表及政協委員接受內媒採訪時表示，短期內，「新基建」有助於擴大需求、穩增長、穩就業；長期看將為產業發展注入數字動力，不斷釋放經濟增長潛力。

5月13日，中國首條5G快速公交智能調度試點線路在廣州市開跑，該線路利用5G「高帶寬、低延時、大連接」等優勢，實現了5G公交智能排班、車輛運行指標分析、安全駕駛預警提醒、客流檢測。（中新社）

「新基建」企業：北京平均月薪1.98萬元

內地招聘平台「智聯招聘」近日發布的《2020年新基建產業人才發展報告》顯示，總體上看新基建核心技術人才缺口長期存在，預期年底將達417萬人。該報告還稱，在新基建領域，今年一季度平均招聘薪酬為10299元/月，5G及人工智能崗位薪資更優。

另一間招聘平台「獵聘」的《2020新基建中高端人才市場就業吸引力報告》則顯示，今年1月至4月，新基建整體的平均企業月薪為1.63萬元。其中工業互聯網和人工智能領域的平均企業月薪最高，分別為1.81萬元及1.68萬元。報告還指出，北京的新基建平均企業月薪最高，為1.98萬元；上海、深圳位居第二和第三，分別為1.83萬元及1.78萬元。

「獵聘」的報告還顯示，新基建總體領域的中高端人才分布最多的年齡段是25至30歲，佔比為36.24%。30歲以下的中高端人才佔比為41.76%，這部分人對應的正是90後群體，這表明年輕人在這個領域佔據主要地位。

（綜合報道）