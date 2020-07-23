「最小恐龍」引發「最大烏龍」？中國學者撤回《自然》封面文章

中國地質大學副教授邢立達等人團隊今年3月在《自然》（Nature）雜誌發表了題為《產于緬甸白堊紀的蜂鳥大小的恐龍》的論文，指從一產自緬甸的琥珀樣本中發現的新屬新種——寬婭眼齒鳥（Oculudentavis khaungraae）可能是迄今為止最小的鳥類，而鳥類被認為是恐龍的後裔，因此這一物種可能也算迄今發現的「最小恐龍」。 不過此文此後引起爭議，有其他學者認為，其發現的「最小恐龍」可能是蜥蜴。 7月22日晚，《自然》雜誌官網發佈3月12日封面文章《產于緬甸白堊紀的蜂鳥大小的恐龍》（下稱論文）的撤稿聲明，該聲明表示，為了預防不正確的（分類學）信息保留在文獻記錄中，作者們決定撤回本文。

論文第一作者中國地質大學（北京）副教授邢立達稱，經論文通訊作者代表所有作者與Nature雜誌協商，「我們決定從Nature撤回這篇論文。科學是一個反覆驗證，不斷接近真相的過程。我們感謝在這個過程中，對我們提出各種意見的學者與朋友們」。

2020年3月12日，邢立達和中國科學院古脊椎所外籍研究員鄒晶梅（Jingmai K. O』Connor）等發表Nature封面文章稱，中外科學家通過合作研究，在緬甸北部一塊琥珀中發現迄今最小恐龍，大小與現存最小的鳥類蜂鳥相當，並將其命名為「寬婭眼齒鳥」。

這一論文發表後備受學界關注，並隨即引發廣泛爭議。多位學術同行次日聯合發表《琥珀中的「史上最小恐龍」，也許是史上最大烏龍》質疑文章，從爬行動物演化關係、整體外形的趨同演化、標本解剖特徵等方面提出十大疑點，認為斷定「最小恐龍」證據不足，很可能是蜥蜴。

隨後，一些國際同行也紛紛指出「寬婭眼齒鳥」標本分析的缺陷。「最小恐龍」相關爭議與質疑也一直持續。

中國地質大學副教授邢立達。（澎湃新聞）

5月23日，Nature編輯通知質疑論文的作者，表示原論文可能有問題，但目前不適合在Nature上發表質疑論文；5月29日，Nature編輯在原論文下增添了「Change history」條目，稱正在調查此文，解決後會「採取相應的編輯行動」。

6月14日，原論文作者將對質疑論文的回覆發在預印本平台bioRxiv，認為「眼齒鳥」仍然是鳥；7月22日，原論文撤稿。

論文作者團隊在Nature的撤稿聲明中說，「為了預防不正確的（分類學）信息保留在文獻記錄中，作者們撤回本文。儘管Oculudentavis khaungraae的描述仍然是準確的，但是，一個新的、未發表的標本使我們對該標本（HPG-15-3）原定的系統發育位置產生了懷疑。」

（綜合報道）