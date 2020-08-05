青海祁連山非法採礦毀生態　私企14年來獲利逾150億元

近日，官媒新華社主管主辦的《經濟參考報》揭發稱，經過持續兩年多的跟蹤調查發現，位處青海與甘肅交界的祁連山南麓腹地的青海省木里煤田聚乎更礦區，非法開採問題並未根絕。大規模、破壞性的煤礦露天非法開採，令黃河上游源頭、青海湖和祁連山水源涵養地局部生態面臨破壞。 報道更提到，經多方調查證實，肇事企業是一間名為青海省興青工貿工程集團有限公司（興青公司）的私營企業，14年來盤踞木里礦區聚乎更煤礦，涉嫌無證非法採煤超過2600萬噸，獲利逾150億元（人民幣．下同），時至今日仍以修復治理的名義進行掠奪式採挖。

聚乎更礦區一井田被非法開採後致「傷痕累累」。（經濟參考報）

涉事的木里煤田聚乎更礦區地處青海省天峻縣，緊鄰祁連山自然保護區，是祁連山賦煤帶的資源聚集區，亦是青海唯一焦煤資源富集地。木里煤田由四個礦區組成，聚乎更礦區由七塊井田組成，聚乎更一井田是其中面積最大、儲量最多的井田，焦煤儲量近4億噸，興青公司非法開採活動集中於此。

報道提到，在2020年7月下旬初，《經濟參考報》記者第三次探訪聚乎更礦區東南側的一井田煤礦5號井。報道引述知情人士指，目前興青公司有四個採煤隊、120部機械、近300人在聚乎更礦區一井田煤礦5號井開採作業。在採煤區內，數部挖掘機和裝載機正緊張作業，滿載煤炭、渣土的重型車輛一輛緊接一輛沿礦區簡易道路行駛，回行的空車亦一路狂奔。

報道稱，此情此景，《經濟參考報》記者在2019年4月16日、4月26日及7月8日的探訪時都有目睹。而且時隔一年多後，採掘面已向西北方向快速擴展，「遠處是碧草如茵的自然濕地、珍珠般灑落的羊群和白雪點綴的山峰，近處則是一片狼藉的煤堆、渣堆和觸目驚心的巨坑，對比之下像是綠色的高原草甸被遽然撕裂，黑色煤炭和渣土如傷口處外翻的血肉，令人不忍直視」。

調查發現，興青公司於2005年介入聚乎更礦區一井田煤礦，2006年後半年開始開採，至今已持續14年。但興青公司、興青天峻能源公司一直未有取得採礦許可證，其開採行為屬於非法盜採。雖然董事長馬少偉以前受訪時有宣稱「沒有生產」，但根據統計數據測算，2006年至2020年的14年間，興青公司從木里煤田非法採煤超過2500萬噸，獲利150億元左右。

事實上，青海木里煤田違法開採、過度開發，破壞草原濕地生態環境，早年已經引起廣泛關注。青海省自2014年8月起要求全面停產整頓，並採取露天採坑邊坡治理、渣土復綠等措施修復生態。但報道引述知情人士透露，就在2014年8月19日，青海省政府領導帶隊到聚乎更礦區現場辦公，指導督辦生態修復和環境整治工作，「省領導一離開，興青公司便白天修復整理棄渣，夜間照舊採掘、出煤」。報道指，興青公司自2014年下半年以來，打着礦區生態治理修復的旗號，繼續實施大規模非法開採，甚至被當地人士稱為「邊修復、邊破壞；小修復、大破壞」。

興青公司內部知情人士亦稱，經常是白天迎接檢查、夜間組織開采，或者上級領導、執法人員前腳剛離開、後腳就恢復生產，「每逢領導前來視察、檢查工作和執法檢查，興青公司就臨時停產一兩天，並將採煤機械設備全部轉移到渣山整形工地，用礦渣堵死通往采煤區的道路」。

興青公司董事長馬少偉。（資料圖片）

報道最後指，木里煤田分布有大片凍土及高寒草甸等濕地植被，聚乎更礦區所處的位置，更是黃河一級支流大通河的源頭所在地，以及青海湖入湖徑流河重要的發源地。粗放野蠻開採不僅破壞礦區周邊，隨之而來就是草場退化和地表荒漠化，將導致黃河上游和青海湖區域生態環境的惡化。中科院地質與地球物理研究所研究員張宏福指出，木里煤田區域生態極其敏感和脆弱，大規模無序探礦採礦會會使凍土層剝離，水源涵養功能減弱或消失殆盡，導致地表有大範圍不可逆轉的乾旱化。

（經濟參考報）