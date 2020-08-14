鍾南山團隊開發智能咽拭子機械人　可遠程遙控避免交叉感染

中國工程院院士鐘南山及其團隊，與中國科學院瀋陽自動化研究所研究員劉浩及其團隊，近日在國際學術期刊《歐洲呼吸雜誌》上，聯合發表開發智能咽拭子機械人研究報告。 報告認為，智能機械人採集的咽拭子質量，不比人手採集差，並且能克服人手採集的問題。

智能機械人的操作人員，可以通過遠程遙控採集疑似或確診患者的咽拭子樣本，減少交叉感染。（中新網）

據通訊作者廣州呼吸健康研究院副院長李時悅介紹，由於新型冠狀病毒具高度傳染性，與患者密切接觸的醫護人員，在進行咽拭子樣本採集時，容易引起繼發的交叉感染，同時亦會因為恐慌及採集水平參差不齊，以致樣本會有假陰性的問題。為進一步保護醫護人員和建立標準化機機械人採集流程，智能咽拭子機械人就是結合廣州呼吸健康研究院標準化拭子採集流程，與中國科學院瀋陽自動化研究所的自動智能化機械臂技術聯合開發出來。

李時悅表示，智能機械人的操作人員，可以通過遠程遙控採集疑似或確診患者的咽拭子樣本，減少交叉感染。通過臨床應用與研究，研究有發現咽拭子的最佳採集力度，智能機械人機械臂則可控制採集時在最佳力度範圍，減少因太大力而產生不良反應，太細力使採集質量欠佳的問題，「最重要的是機器（械）人採集無論從採集的拭子質量與病原體的發現情況不劣於人工采集，結論是智能機器人的咽拭子採集可有效應用於臨床。」

李時悅指，咽拭子機械人研發項目的應用及相關研究，已獲得海內外同行認可，未來將會繼續將其研發改進，希望繼續為全球抗擊新冠病毒疫情作出貢獻。

（綜合報道）