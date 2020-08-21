四川樂山現「異味煙霧」民眾自發撤離　官方稱轄區內無化工廠洩漏

自周四（20日）上午起，四川樂山市民陸續發文稱，該市五通橋區一帶空氣中有刺激性氣味，出現「異味煙霧」。隨後關於「化工廠爆炸」等消息迅速傳播，引發民眾恐慌，不少人駕車駛離五通橋並前往市區等地躲避，令當地交通一度癱瘓。 同日，五通橋區官方微博連續闢謠稱，區內化工廠未發生爆炸或洩漏，亦未發現氣體超標情況。對於「刺激性氣體」的成因，當地表示仍在進一步排查中。

綜合內媒報道，五通橋區距離樂山市主城區將近20多公里。有五通橋區自然水村的村民表示，「聞到很臭的氣味，現場有消防車經過。」網上流傳的影片顯示，五通橋區通往外地的路上出現擁堵，因車輛較多，引發交通癱瘓。有人稱，平時前往市區30分鐘的路程，「這次走了3個小時」。

報道指，引發混亂的「異味濃霧」懷疑來自五通橋區轄區內的化工企業。其中四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司、四川省永祥股份有限公司以及四川和邦生物科技股份有限公司是當地主要化工企業，廠區多集中在五通橋城區以南區域。

位於五通橋區岷江河壩中的化工廠，事發後河對面的居民多已撤離。（澎湃新聞）

此前在周二（18日），五通橋區同樣出現了煙霧和刺鼻氣味，該區官方微博對煙霧產生原因的回應是，「永祥股份安全系統正常泄壓」。

永祥多晶矽廠一名工作人員解釋，所有的化工廠都會正常泄壓，將多餘的水蒸氣排放出來，並不釋放任何有毒有害氣體，也不會產生異味。附近居民則表示，當時空氣中彌漫的氣體味道為酸臭味，呼吸道有明顯痛感，眼球也有發澀、酸脹的情況。

周四再次出現「異味煙霧」後，永祥股份旗下公司永祥多晶矽大門口聚集了多輛消防車，其中一輛攜帶有大型鼓風機。現場一名消防員透露，當日上午9時左右接到報警，該區域出現濃霧，初步排查後未發現有異常。下午1時左右，現場已沒有濃霧和強烈的刺鼻性氣味，廠區內有工人在清理淤泥。

8月20日中午，有消防車停在廠區門口。（澎湃新聞）

同日上午，樂山市五通橋區官方微博發布消息稱，五通橋中心城區產生異味濃霧。經排查，區內所有化工企業均未發生爆炸，也未發現洩露等異常現象，具體原因仍在排查。

五通橋轄區內相關化工企業隨後亦相繼發布聲明，否認刺鼻性濃霧和本企業有關。福華通達、和邦生物、永祥股份均稱，公司設備、裝置一切正常、安全，未發生任何洩漏等異常情況。

其中，永祥股份有限公司在官網發布聲明稱，自周一（19日）洪水退去後，該公司旗下相關單位永祥樹脂、永祥多晶矽、永祥新材料、永祥矽材料均已進入全面清理、清掃工作階段，未見異常。

五通橋區委書記稱一切情況仍在監測中。（微博@微博五通桥 ）

五通橋區官方微博周四中午也再次發布最新通報，稱該市區兩級環保部門啟動了應急監測，城區三個監測點位均未發現氯化氫、氟化氫、氯氣、氨氣、VOCs（揮發性有機物）等指標超標情況。

通報指，目前現場已無異常氣味。組織有關專家進入企業逐戶開展排查，區內所有化工企業均未發生爆炸、也未發現有洩漏等情況。源頭排查工作正持續開展，排查結果將及時公布。

但官方及企業的否認和闢謠未打消公眾疑慮。「都說沒有洩漏、沒有爆炸，一直在闢謠，但刺鼻的煙霧到底從哪裏來的呢？」據悉，先前撤離的居民中，有一部分人已經回到家中，另一部分人仍在觀望。

（新京報/澎湃新聞）