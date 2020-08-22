四川樂山「異味煙霧」原因查明　官方指化工企業有少量氯化氫散發

自周四（20日）上午起，四川樂山市民陸續發文稱，該市五通橋區一帶空氣中有刺激性氣味，出現「異味煙霧」。隨後關於「化工廠爆炸」等消息迅速傳播，引發民眾恐慌，不少人駕車駛離五通橋並前往市區等地躲避，令當地交通一度癱瘓。 五通橋區官方早前多次闢謠稱，區內化工廠未發生爆炸或洩漏，亦未發現氣體超標情況。 然而，周五（21日）晚上，樂山市應急管理局和生態環境局聯合發通報指，出現刺激性氣霧是因為永祥多晶矽有限公司有少量氯化氫散發。

據此前報道，有五通橋區自然水村的村民周四表示，「聞到很臭的氣味，現場有消防車經過。」網上流傳的影片顯示，市民在得知「異味煙霧」後紛紛前往市區躲避，五通橋區通往外地的路上出現擁堵，因車輛較多引發交通癱瘓。

當日下午，永祥股份旗下公司永祥多晶矽大門口聚集了多輛消防車，其中一輛攜帶有大型鼓風機。現場一名消防員透露，初步排查後未發現有異常。

樂山市五通橋區官方微博同日也發布消息稱，五通橋中心城區產生異味濃霧，經排查，區內所有化工企業均未發生爆炸，也未發現洩露等異常現象。市區兩級環保部門啟動了應急監測，城區三個監測點位均未發現氯化氫、氟化氫、氯氣、氨氣、VOCs（揮發性有機物）等指標超標情況。

8月20日中午，有消防車停在廠區門口。（澎湃新聞）

直至周五（21日）晚間11時50分，樂山市應急管理局、樂山市生態環境局聯合發布情況通報稱，經省、市專家組初步調查，主要原因是：受「8.18」特大洪澇災害影響，四川永祥多晶矽有限公司（老廠區）為保障安全，主動緊急停車，隨後廠區被淹；8月20日上午，因無電無水，該公司尾氣淋洗系統不能正常發揮功能，導致裝置泄壓排入淋洗系統的氣體未能充分吸收處理，形成含有少量刺激性氯化氫的氣霧散發至空氣中。

8月20日，應急管理人員在永祥多晶矽公司調查。（紅星新聞）

據悉，先前撤離的居民中，有一部分人已經回到家中，另一部分人仍在觀望。但由於官方及企業早前一直否認和闢謠發生過洩漏，上述通報再次引起網民討論：