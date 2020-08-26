【七夕】內地戲院票房達5.23億元復工後最高　國產愛情片成大贏家

內地電影業受新型冠狀病毒肺炎疫情影響完全停頓，及至疫情緩和後，電影院終在上月底起陸續恢復開放。 昨天（26日）是有「中國情人節」之稱的七夕，據內地傳媒報道，當天的電影票房高達5.23億元（人民幣．下同），是自電影院復工以來最高，大贏家是愛情電影《我在時間盡頭等你》，單日票房超過2.7億元。

報道指，《我在時間盡頭等你》的成績，甚至超越近期大熱電影《八佰》在周末創下的單日2.3億元的票房紀錄，成為電影院復工以來單日票房最高的電影。

《我在時間盡等你》在七夕的單日票房有超過2.7億元。（澎湃新聞）

報道並引述統計數據指，內地在今年七夕的電影票房與去年相約，2019年的時候為5.69億元，而2018年的時候則為4.07億元，「由此看來，七夕節檔的同時期對比，今年的票房已經回到了復工前的水平，甚至比復工前的一些日子還要好」。報道指，在疫情之下，中國電影業雖然有所損失，但目前電影院復工率已達8成，票房成績更是能夠說明觀眾的熱情及對電影院的信心已經完全恢復。

不過，票房成績理想，但實際上兩齣國產愛情電影的口碑都欠佳。（澎湃新聞）

不過，報道提到雖然票房理想，但實際上在七夕當天上映的兩齣國產愛情電影口碑都欠佳。票房冠軍《我在時間盡頭等你》在社交網站豆瓣上的評分為5.1分，滿分為10分，另一齣國產愛情電影《蕎麥瘋長》更只有4.7分。相比之下，同樣在七夕上映的美國電影《小婦人》就有8分的高分評價。但由於《小婦人》早於去年底就已首映，如今在網上已有多種方法可以觀看，故票房成績麻麻。

（綜合報道）