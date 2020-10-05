工程院院士河南考察　莊稼地中走紅地毯惹議

9月28日，以中國工程院院士、中國農業大學教授戴景瑞為首的專家組在河南驗收粟米新品種。媒體拍攝畫面顯示，在河南考察期間戴景瑞等人在莊稼地上走紅地毯，引起部分網民非議。

河南鶴壁市劉寨村玉米（粟米）示範田內的玉米新品種「豫單9953」，9月28日進行了「測產驗收」，測產驗收和實測驗收雙雙超過1000公斤。缺乏適宜顆粒機械收穫的品種一直是中國玉米生產全程機械化的短板，表現出極強適合機播和機收性狀的「豫單9953」，有望改變這一被動局面。

據了解，此次測產驗收是「十三五」國家重點研發計劃項目，由戴景瑞和中國農業大學教授李建生等組成的專家組組織開展了測產驗收。戴景瑞表示，「在今年陰雨寡照的特殊氣候條件下取得這樣的成績，真的不容易。」

媒體拍攝的畫面顯示，戴景瑞等一眾專家和官員走在粟米地間，而農地上居然鋪有紅地毯。對此，有網民批評稱，此類行為「不搭調」。

不過，有網民解釋稱，戴景瑞走紅地毯，是為了慶祝這個創歷史最高水準的科技成就。河南省農業廳組織了一個儀式，在農業生產現場搭了一個發布展台，僅僅在展台前鋪了一小段紅地毯，其他的地方都沒有鋪紅地毯，與會人員包括教授其他時候都是在泥土地。