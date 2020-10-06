將2600噸「含鎘米」賣給國家糧庫　廣東4奸商分別獲刑1至5年

中國裁判文書網近日公布一宗約2600噸含有毒金屬「鎘」的大米流入國家糧庫，4名廣東商人因而獲刑1至5年的判決案例。 據了解，鎘主要來源於地殼和工業污染，其在人體積累可引致骨痛、「痛痛病」等症，甚至可能損害泌尿系統。

據廣東省陽江市陽東區法院判決書顯示，被告譚英品2017年以江西省鷹潭市糧油購銷有限公司（下稱鷹潭糧油）的名義，自廣東華南糧食交易中心中標供應1萬噸稻穀至廣東省陽江東城國家糧食儲備中轉庫（下稱陽東國家糧庫）。之後，鷹潭糧油委託譚英品以每噸單價2758元（人民幣‧下同），提供1萬噸稻穀至陽東國家糧庫。

然而，在明知湖南省稻穀存在鎘超標的情況下，譚英品仍多次購進湖南省攸縣稻穀並直接運至陽東國家糧庫相關庫點，另一被告譚基朝則從中協助入庫。

大量含鎘大米流入國家糧庫引發關注。（網上圖片）

譚英品前年又以雷州市松竹鎮順通木業製品有限公司的名義，自廣東華南糧食交易中心中標供應共1萬噸稻穀到陽東國家糧庫，期間又多次向被告楊建飛、付向敏購買湖南省攸縣稻穀，並叫二人到其開辦的陽江市朝豐農業發展有限公司（下稱朝豐農業）的倉庫。在購進湖南攸縣稻穀後，譚英品再以一定比例把其他地區稻穀混合其中，最後運到陽東國家糧庫。

直到前年11月6日，陽江市食品藥品監督管理局對朝豐農業公司門口4輛車輛運載的稻穀進行抽樣，繼而揭發稻穀重金屬鎘超標。同年11月27日至12月3日，當局對陽東糧庫現存所有稻穀進行抽樣檢驗，最終廣州匯標檢測技術中心檢驗後發現，重金屬鎘超標的不合格稻穀數量共達2597.19噸，均為譚英品2017年以中標公司名義銷售入庫，銷售金額共7163050.02元。

去年10月25日，4被告銷售不符合安全標準的食品罪成於陽東區法院獲刑，其中譚英品被判囚5年，並處罰金70萬元；譚基朝被判囚3年，並處罰金30萬元；楊建飛被判囚1年，並處罰金3萬元；付向敏被判囚1年，並處罰金2萬元。

（每日經濟新聞）