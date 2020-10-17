【走塑】深圳麥當勞停止提供免費餐具　顧客有需要另加收0.5元

《深圳市生活垃圾分類管理條例》9月1日起實施，除要求市民進行垃圾分類，對餐飲企業亦有嚴格規定。為配合新法規，深圳麥當勞周四（15日）起不再提供免費的免洗餐具，如顧客需要將按每張訂單收費0.5元（人民幣．下同）。

民眾在深圳麥當勞就餐不再享有免費餐具。（網上圖片）

麥當勞按照新條例規定，自周四起不再提供免費的叉子、湯匙、筷子等免洗餐具，除麥當勞外，也有多家知名餐飲店積極回應政策。不過由於多數民眾尚未形成習慣自帶餐具，深圳麥當勞此舉引發了許多網民抱怨，有人提議應以鼓勵取代收費，如消費者自備餐具，麥當勞應主動降價0.5元。

網民意見：

為什麼環保要讓消費者另外出錢？ 響應國家條例，又讓消費者買單，呵呵了。 收費怎麼可能有助於環保，商人想多賺錢多剝削就直說。 以後賣冰淇淋直接讓消費者排隊張嘴，直接擠嘴裡就行了。 要麼提供非一次性消毒餐具！既不提供消毒餐具，卻打着環保旗號收費，就是無恥！讓人手抓飯嗎？

根據《深圳市生活垃圾分類管理條例》，違反條例第46條第1款規定，餐飲服務提供者或者餐飲配送服務提供者免費向消費者提供一次性筷子、叉子、湯匙等餐具的，由市場監管部門責令限期改正；逾期不改正的，處1000元以上5000元以下罰款。

麥當勞中國早前宣布，公司將在食品包裝上進一步減塑，逐步停用塑膠飲管。（麥當勞中國）

另一方面，內地今年亦陸續實施嚴格的「限塑令」，麥當勞中國此前已宣布6月30日起，北京、上海、廣州、深圳近千家餐廳率先停用塑膠飲管，並在今年內推廣至全國。

（綜合報道）