杭州漢久咳逾年不癒　元兇竟為吸入1厘米塑料包裝角

居於浙江杭州的35歲王先生（化名），持續咳嗽一年多，偶爾還會胸悶氣急，但卻一直治不好，於是近期接受肺部CT檢查希望進一步尋找病因。結果發現，導致他久咳不癒的元兇，竟是一塊約1厘米長的塑料包裝角。王先生仔細回想半天，想起其可能是5年前自己用牙齒撕咬塑料包裝時，不小心吸入支氣管，因而令自己惹上大麻煩。

王先生日前到杭州師範大學附屬醫院呼吸內科就診，稱自己持續咳嗽一年多，輾轉多家醫院均被診斷為慢性支氣管炎，但治療效果並不理想，令他犯愁。在該院呼吸內科主任呂群建議下，他接受肺部CT檢查，結果顯示其右下肺支氣管處有一高密度影，遂立即被安排做纖支鏡檢查，最後在鏡下右下葉支氣管開口處發現一肉芽腫樣異物。

經過氣管鏡下凍融和鉗取後，該約1厘米長的塑料包裝角被取出。面對這個令自己受苦多時的元兇，王先生反覆細想後，終於想起自己5年前為求方便，直接用牙齒撕咬塑料包裝，包裝角可能就在那時吸入支氣管。

經過氣管鏡下凍融和鉗取後，該塑料包裝角被取出。（網上圖片）

據了解，氣管異物是呼吸科常見急症，各種異物產生的組織損傷不盡相同，倘不及時取出可引發肺不張、呼吸道感染，甚至窒息死亡。

呂群介紹，異物在吸入早期可通過氣管鏡用異物鉗取出，但如像王先生這樣吸入時間太長，異物的周圍就會長出肉芽組織將其包裹，部分人可能需要通過手術取出。而雖然氣管鏡檢查不是手術，但對醫師的技術要求同樣很高，若失手傷及血管可引致大出血，危及患者性命。

（綜合報道）