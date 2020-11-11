【淹沒36年】大量輸水水位下降16米　北京白河堡摩崖石刻重見天日

北京延慶區白河堡水庫蓄水36年，近日因持續向下游輸水，水庫水位不斷降低，令原本被淹沒的一組摩崖石刻漸露出水面。石壁刻有三座連排佛像，每座高約1.5米、寬約0.9米，惟只有右邊的佛像仍可清晰看出身形和姿態，其餘兩座的輪廓已模糊。延慶區水務局指，這組石刻是首次現身。

在水庫工作8年的巡查員呂雙利表示，水庫豐水期蓄水量達6000多萬立方米，經過幾個月的輸水，目前僅剩不足1000萬立方米。呂雙利稱，以前水庫放水，石刻從沒有露出水面，由於近期大量輸水令水位下降16米，才令摩崖石刻重見天日。

摩崖石刻是三座連排佛像，佛像上方的石壁上分布着不規則圓形或方形的鑿孔；石刻左下邊水線處有幾個字迹清晰可辨，或可破解石刻身份。延慶區文物所正展開研究，副所長于海寬介紹，石刻所在的崖壁位於明代一座名為「靖安堡」的城堡附近，在遼、金、元三代曾是御道，由於元代尚佛，因此御道兩側有不少佛像石刻。目前，可以推斷出佛像最初是設有外檐，佛像石刻下方或有地面基礎。

據了解，本次白河堡水庫輸水預計會持續1年，意味石刻極有可能會2年才會再次浸入水中。目前，區文物所正研究保護方法，以求將石刻更好地保護、留存。同時，白河堡水庫亦格外重視，石刻露出水面後已派員加強巡視，並將配合文物所做好相關保護工作。

（綜合報道）