160萬歐元天價競得比利時賽鴿　神秘中國買家破賽鴿成交紀錄

一隻名叫「新金」（New Kim）的比利時雌性賽鴿周日（15日）在一場線上拍賣會上，被一名來自中國的神秘買家以160萬歐元（約1471萬港元）的高價成功競得，款額被指相當於一棟豪宅，打破賽鴿成交價錢紀錄。

現年2歲的「新金」，前年曾在法國中距離賽鴿比賽中奪冠，事前由比利時安特衛普省的養鴿專業戶范德沃弗父子馴養。在本月2日開始的線上拍賣會上，該賽鴿以200歐元（約1838港元）起拍，但競拍價不到90分鐘就升至131萬歐元（約1200萬港元）。在拍賣會結束前的最後半小時，2名來自中國的競拍者展開了決戰，最終化名「Super Duper」的買家以天價成功拍下。

拍賣會主辦方未透露中國買家身份，而據全球最大賽鴿拍賣網站PIPA數據顯示，今次拍賣價格超過了去年以125萬歐元（約1149萬港元）成交的雄性賽鴿。對此PIPA主席吉塞爾布雷希特表示，此前出售的賽鴿從未出現過如今次般的高價，相信這創下了歷史紀錄，並補充到該神秘的中國買家「可能想飼養牠」。至於賽鴿的所屬者在聽到天價成交的音訊後，同樣表示非常震驚。

據了解，賽鴿曾是比利時最流行的運動之一，據外媒分析，歐洲的賽鴿近年贏得了全球性聲譽，尤其在中國，賽鴿運動或帶來巨大收益。來自中東和亞洲的富裕買家認為，歐洲賽鴿可持續飛行數百公里，並有能找回家的本能，這導致冠軍賽鴿的價格水漲船高。

（綜合報道）