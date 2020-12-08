浙江警察學院教師虐殺300隻貓狗網上「分享成果」　警方介入調查

內地近期傳出虐殺動物事件。網傳浙江警察學院教師王照蔚虐殺動物後，將短片上載到QQ聊天群，並在群內傳授經驗、分享虐殺成果，更聲稱自己今年上半件已虐殺300隻貓狗。 校方周一（7日）表示，正核實有關情況，警方已介入調查，但未有回應王某某目前是否被停職。

有網民爆料稱，王照蔚在QQ聊天群內化名「興漢龍騰」，經常在聊天群中發布自己虐殺動物的影片，又與人討論如何虐殺小動物，包括用熱水燙、活剖，甚至將狗先放入洗衣機再放入微波爐。他續稱，王虐殺動物手段極其殘忍，更聲稱自己今年上半件已虐殺300隻貓狗，下半年要再虐殺100隻；單在6月就虐殺了20隻貓、5隻狗。

內地傳媒報道，王照蔚於2014年被浙江警察學院偵查教學錄取，他曾在2017年負責研究《網絡婚戀交友中的詐騙防控研究》項目，並在同年11月發表《淺談視頻偵查在公安偵查辦案中的作用》、《淺談基層公安如何在幼兒安全教育中發揮更大作用》等文章。

事件引起爭議，網民怒斥王照蔚是禽獸不如、罪大惡極，希望校方以認真負責的態度，公平、公正、透明處理事件；又提出除了要嚴肅處理王，更應讓他供出背後的虐殺動物圈子，因為他所在的虐殺群中有上百個施虐狂。同時，網民再次呼籲《動物保護和管理法》、《反虐待動物法》立法。