內地掀炒盲盒瘋潮：為抽到「隱藏款」買完再買　上癮長者年花70萬

繼炒鞋之後，現在內地年輕人開始流行「炒盲盒」，一個盲盒的價格通常是人民幣39元到59元，但透過轉手炒作，價格竟狂漲39倍。玩盲盒會讓人上癮，據新華網披露，有一對夫婦4個月就花了20萬人民幣在盲盒潮玩上；還有比年輕人更瘋狂的60歲玩家，一年要花70萬人民幣。

新浪財經報道，盲盒，就是外包裝上不顯示玩偶外觀，只有買完拆開後才能一睹芳容的盒子，類似像「扭蛋」的概念。

為了隱藏款 就算剁手也要買

盲盒中大多是一款表情呆萌、設計時尚的人偶玩具，可能是動漫、影視作品的周邊，也可能是由設計師單獨設計出來的角色，例如現在內地在盲盒中頗有人氣的索尼天使（Sonny Angel）、樂高小人、泡泡瑪特（POP MART）等。

除了一套裡的固定角色，有的盲盒還會配帶隱藏款。而且隱藏款出現的機率不盡相同，如一套MOLLY系列盲盒通常有12個常規造型，加上1個隱藏款造型，隱藏款抽中的概率約為144分之1。

有的款出現機率更低，例如Molly的西遊金色特別款，出現機率僅為720分之1。許多玩家為了抽到隱藏款，就會不斷地買買買。

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+ 4 + 3 + 2

物以稀為貴 砸錢整箱端回家

圈內最瘋狂的行為，叫做「端箱」，指的是盲盒的狂熱愛好者，會一次性花費幾千元，成箱往家搬。

端箱的終極目的是為了抽到隱藏款，一個系列的盲盒共12個，一箱共12組，加起來是144個，商家會在其中放入一個形狀特殊的隱藏款，價格和基礎款價格一樣，但抽到的機率只有144分之1，只有端箱才能保證100%買到。

明知是套路，但古語有云，物以稀為貴，除了抽到隱藏款帶來的心理滿足之外，一個隱藏款在「閑魚」（內地知名二手交易平台網站）上被炒到天價也能給玩家帶來物質上的滿足。

根據阿里巴巴旗下閒置交易平台App「閑魚」今年年中公布的官方數據，過去一年「閑魚」上有30萬盲盒玩家進行交易，每月發布的閒置盲盒數量較一年前增長320%，最搶手的盲盒價格狂漲39倍。

市場不透明 小心踩消費陷阱

新華社報道，如果從純市場的角度看，作為一種由來已久的商業模式，買賣雙方自由交易並無不妥，但其中的一些問題仍然值得留意。

首先，盲盒成癮說到底也是源於賭徒心理，相對於彩票，它又是個高度不透明、資訊極為不對稱的行業，賣盲盒的商家，是否放大了中獎機率，變相誘導購買？那些經典、限量款的真實中獎率會不會低於宣傳，留下消費陷阱？

而且，購買過幸運盒子之類盲盒的消費者可能會發現，盲盒中的一些物品可能是山寨產品，如山寨的面膜、口紅，其有無檢測認證，或其標稱的設計師原創設計的玩偶是否名副其實，同樣是未知數。

另一方面，盲盒經濟帶火了二手交易，一些拆出來的經典、限量款玩偶，在二手交易平台上價格暴漲，溢價甚至達到30或40倍，火爆行情，到底是真實供需關係的結果，還是有商家投機炒作的因素，對盲盒玩家來說會很難判斷，市場高度不透明。

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