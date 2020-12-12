【大吉利是】醫院旁竟是「太平路」　政府稱為「營商環境」將改名

陝西西安的陝西省中醫院，旁邊道路被命名為「太平路」，引來不少民眾不滿是「不吉利」，紛紛要求改名。 政府在最新的回覆中表示，為響應「營商環境」，目前已將「太平路」納入道路命名變更計劃。

西安市西咸新區灃東新城的「太平路」是一條南北向的道路，其西側是陝西省中醫院，東側是小區及自貿產業園區。「太平路」所在區域南北道路分別有，太祥路、太和路、太平路、太安路、太寧路、太定路、太弘路、太德路。意思連起來就是，祥和、平安、寧定、弘德。

西安灃東新城部分道路命名示意圖。（網上圖片）

但當地民眾認為，「太平路」地處醫院旁，如此命名就顯得不太吉利，不少網民亦留言希望能夠改名，「建議給太平路改個名字，比如『太康路』、『太臨路』、『太念路』，也可以和太安路組成諧音，康安、臨安、念安，這樣總比太平路聽上去要正常的多」。

政府回覆指，經調查「太平路」是在2016年嚴格按照相關法規、規章的要求，對擬命名道路進行實地踏勘並收集相關區劃地名、歷史文獻資料，研究討論後形成的道路命名方案，有面向社會廣泛徵求意見，並邀請​​區劃地名、歷史文化等方面的專家進行評審。「太平路」及周邊道路因毗鄰太平河，故使用「太」字系列進行命名。此外，「太平路」的命名先於陝西省中醫院項目的落地、建設。

不過，政府表示為響應「營商環境」建設要求，回應項目需求，現已將「太平路」納入道路命名變更計劃。下一步，灃東新城將嚴格按照程序對此條道路進行更名。

（綜合報道）